Эксперт предлагает ввести ценз для кандидатов в органы власти

Состав ведущих экономик мира в среднесрочной перспективе не поменяется.

Такое мнение высказал президент Центра экономического развития Александр ПАСХАВЕР в рамках исследовательской программы Института Горшенина «Мировой финансовый рынок», данные которой были переданы в УНИАН.

«Никто не придет новый. Но вопрос в том, в каком соотношении будут старые страны Европы, и Америка, и новые страны, как Китай пока (больше никто – другим странам БРИКа еще очень далеко до этих лидеров). Я думаю, что на нашу жизнь хватит такого лидерства», - сказал эксперт.

Он прогнозирует, что США еще лет 30 будет первой страной мира. По его словам, с лидерством Америки связана история ее народа. «Она пробует все новое. И каждый раз, как только это новое начинает создавать США проблемы, начинаются вопли о том, что экономика Америки уже заканчивается. И главное, что те, кто вопили, потом успокаиваются и ждут, пока можно будет вопить еще раз – через 5-7 лет. Это такие «вопилки», знаете, профессиональные», - считает А.ПАСХАВЕР.

Также он не верит в распад Евросоюза, предрекаемый некоторыми экспертами. «Очень мало людей хотело бы, чтобы он развалился», - отметил эксперт. Поэтому он думает, что вопрос заключается в том, в какой степени европейские лидеры в состоянии принимать согласованные профилактические меры. «Но я думаю, что европейская цивилизация обучилась этому. Будут приняты соответствующие меры», - полагает эксперт.

При этом А.ПАСХАВЕР отметил несовершенство всеобщей демократии. «Колоссальную роль играет жадность: вместо того, чтобы быть политическими деятелями, они (политики) стали политиканами, они начали подкармливать свои народы. Это есть недостатки всеобщей демократии. Я вам скажу, что если бы была так называемая цензовая демократия, когда голосующие ограничивались бы людьми, которые по тем или иным причинам более устойчивые - это мог быть ценз образования, ценз проживания, ценз наличия собственности - так вот, эти люди не допустили бы таких популистских политиков к власти. А всеобщая демократия привела к такому состоянию. Я, например, совершенно не исключаю, что лет через 30-40 опять будет среднего ценза демократия», - считает он.

Говоря о кризисе, А.ПАСХАВЕР отметил, что каждый кризис - это нарушение динамического баланса мировой финансовой системы. Он напомнил, что их было десятка полтора только в прошлом столетии. «И я не вижу никакой принципиальной разницы прошедших кризисов с тем, который мы сейчас наблюдаем. Вернее, не кризисом, а последействием после кризиса. Ничего необычного», - сказал он.

«Я могу сравнить все эти кризисы с противодействием наступательного и оборонительного оружия. В основе развития финансовой системы – создание новых инструментов и путей обогащения и обольщения людей, поскольку финансовой системой движет жадность. Существует система регулирования, то есть - все началось с того, когда начали выпускать лет 300 тому назад необеспеченные «бумажки» во Франции, и потом люди разорялись. То же самое делается и сейчас. Созданы новые инструменты, они нерегулировано нарушили баланс мировой экономики. Я не вижу, почему это состояние чем-то отличается от предыдущих, поэтому у меня нет ощущения, что это что-то принципиально другое, предвещает какой-то конец», - считает эксперт.

По его мнению, способы выхода из существующей ситуации тоже не будут оригинальными, в том числе приход новых регуляторов рынка или ограничение действия новых инструментов.

«Смысл того, что произошло, заключается в том, что в результате изобретательности финансовых игроков собственники денег не в состоянии были оценить риски. Это было самое главное, что создало эти проблемы. И я думаю, что сейчас будут созданы новые правила, при которых собственник денег, куда бы он их ни вкладывал, мог лучше оценить риски», - полагает А.ПАСХАВЕР.

Напомним, что 3 февраля в Институте Горшенина состоится круглый стол на тему «Угрозы мировой финансовой системы 2012».