7 принципов возвращения в европейскую семью от Кличко

В целях эффективности и согласованности действий оппозиционных сил «УДАР» призывает партии, подписавшие Соглашение о совместных действиях Объединенной оппозиции, обсудить и принять общие программные принципы – как для участия оппозиции в избирательной кампании 2012 года, так и для создания коалиции в парламенте следующего созыва.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе политической партии "УДАР Виталия Кличко".

«Этим принципам должны отвечать избирательные программы партий-участниц соглашения, – считают в партии «УДАР». – Они должны стать платформой для конкретных действий и инициатив демократических сил в парламенте. «УДАР» предлагает к обсуждению свое виденье таких принципов».

В заявлении партии «УДАР» речь идет о том, что смена власти является необходимым, но не достаточным условием для изменения ситуации в стране. Ведь объединение против кого-то – краткосрочное. Только объединение вокруг европейских демократических ценностей позволит разорвать замкнутый круг коррупции, социально-экономического кризиса и неэффективности управления.

«Сегодня у нас есть не только общий враг – авторитарный режим, но и общая цель: превращение Украины в демократическое справедливое государство. Это означает:

Европейскую интеграцию как введение европейских принципов: демократии, уважения к свободе человека, главенства его прав и интересов.

Подчинение интересов государства исключительно интересам граждан. Введение механизмов реального контроля граждан за властью и простых и действенных процедур прекращения полномочий высших должностных лиц.

Создание экономики равных возможностей, которая будет совмещать рыночную конкуренцию с социальной защитой. Внедрение благоприятных условий для создания рабочих мест и осуществления своего дела.

Утверждение единства страны – мы все являемся Украинским народом. Повышение конкурентоспособности украинской культуры.

Развитие местного самоуправления, предоставление ему широких полномочий и необходимых средств для их реализации.

Утверждение законности и справедливого правосудия. Лишение политиков возможности влияния и давления на суд. Превращение правоохранительных органов из репрессивной системы в систему защиты прав человека.

Жесткую и бескомпромиссную борьбу с коррупцией. Ответственность чиновников за коррупционные преступления, своеволие, превышение полномочий. Прозрачность государственных финансов, тендерных процедур, доходов и расходов чиновников».

«Последовательная реализация этих принципов позволит Украине не просто вернуться в европейскую семью, но и сделает невозможным возрождение авторитарного коррумпированного режима», – говорится в заявлении партии «УДАР».