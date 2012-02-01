В Украине стартует акция «самозащиты от действий власти»

С 1 февраля начал свою работу всеукраинский проект «Защитить каждого», цель которого – защита экономических прав и свобод предпринимателей от своеволия чиновников.

Об этом во время презентации проекта заявила лидер УСДП, народный депутат Украины (фракция «БЮТ-Батькивщина») Наталия КОРОЛЕВСКАЯ.

Акция проводится с участием Гражданского движения «Вперед!», сообщили УНИАН в пресс-службе депутата.

«Сегодня в Украине стартует акция «Защитить каждого». Почему мы должны защищать себя? Потому что только самозащита от действий властей – единственный шанс не только защитить каждого из нас, но и защитить Украину, ее будущее. Наш план действий заключается в простой логике: оперативное реагирование, знание о правах и народная сила», – отметила она.

Н.КОРОЛЕВСКАЯ сказала, что проект «Защитить каждого» содержит сайт «Власть под контроль», который станет главным веб-ресурсом страны по фиксации и расследованиям нарушений органов власти и чиновников. Каждый предприниматель сможет получить он-лайн консультацию по своему вопросу и депутатское реагирование на каждый конкретный случай. Кроме того, на сайте будет отображена полная картина нарушений со стороны чиновников разных уровней, а также информация о рейдерских захватах. «Будет привлечена группа народных депутатов, которые будут обеспечивать депутатские обращения в соответствующие органы, чтобы каждое беззаконие со стороны властей сделать публичным», – сообщила политик.

Кроме того, в рамках проекта во всех регионах страны для предпринимателей начнут работать консультационные пункты, будут распространяться информационные брошюры «Искусство самообороны» и другие материалы.

Народный депутат отметила, что ведущие европейские экономисты видят развитие стран в усилении предпринимательской инициативы, однако украинские власти придерживаются иного мнения.

«Нам необходимо сформировать новую экономическую модель на основе малого и среднего бизнеса – «модель роста и занятости». Это позволит оживить предпринимательскую активность, создать новые рабочие места, привлечь инвестиции в страну. Но украинские власти думает иначе. Сегодня они уничтожают предпринимательство. Даже по официальным данным количество рейдерских захватов за прошлый год возросло в три раза. Все знают о том, как отбирают предприятия по фиктивным делам, как бросаются в тюрьме по надуманным налоговым задолженностям. Фактов таких преступлений тысячи – от самого мелкого частного предприятия до системного бизнеса. И когда мы молчим, мы становимся соучастником этого преступления», – заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Лидер УСДП также заявила, что будет настаивать на создании следственной комиссии в парламенте по вопросам расследования фактов нарушения прав предпринимателей. «Мы начинаем всеукраинскую акцию сбора подписей под требованиями внести изменения в Налоговый кодекс относительно упрощенной системы. Мы создаем общественную рабочую группу для работы над изменениями упрощенной системы. Если на наш сигнал не будет реакции – мы будем пикетировать и блокировать те органы местной власти и контролирующие органы, которые больше других нарушают закон. Убеждена, именно так можно контролировать власть – сообща, вместе, точно зная, за что борешься и что нужно изменить. Только вместе мы можем заставить власть уважать наши права и интересы. Никто за нас это не сделает», – добавила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.