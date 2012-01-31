Хакеры отомстили милиции за EX.UA?
19:06, 31 января 2012Политика
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Сайт не работает
Сайт Министерства внутренних дел Украины временно не работает в связи с большим количеством посетителей и возможными хакерскими атаками из-за закрытия EX.UA.
Об этом УНИАН сообщили в управлении связей с общественностью МВД Украины.
«Сайт МВД временно не работает из-за большого количества посетителей и возможной «DOS»-атаки в связи с закрытием файлообменника EX.ua», - отметили в УСО МВД Украины, пообещав, что в ближайшее время сайт возобновит свою работу.
Как сообщал УНИАН, ранее в столичной милиции заверили, что не имеют никакого отношения к закрытию украинского файлообменного сайта ЕХ.ua.
По данным СМИ, вчера правоохранители пришли в офис компании "Воля-Кабель" и остановили работу сервиса EХ.ua.
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