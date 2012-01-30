В Донецке отстояли украиноязычную школу

Сегодня Ворошиловский районный суд г. Донецка под председательством судьи Олега ОРЕХОВА отменил решение Донецкого городского совета о ликвидации украиноязычной школы №111.

Об этом сообщила УНИАН правозащитница, представительница истца в суде Мария ОЛИЙНЫК.

В принятом судом постановлении говорится: «Признать противоправным и отменить решение Донецкого городского совета от 15.04.2011 г. о ликвидации Донецкой общеобразовательной школы I – III ступеней №111». Кроме того, суд обязал «взыскать из госбюджета в пользу истца Ирины КРУГЛОВОЙ государственную пошлину в сумме 3,40 грн.».

Также суд напомнил, что на данное решение в 10-дневный срок может быть подана Донецким горсоветом апелляционная жалоба.

Координатор Общественной инициативы «Оновлення країни» в Донецке Татьяна САДОВАЯ отметила, что такое решение было принято сегодня по иску родителей учеников этой школы.

«Я считаю, что это весомая победа над городской властью, которая незаконными методами забрала у детей возможность учиться на родном языке», - подчеркнула она.

Т.САДОВАЯ напомнила, что родители этой школы почти год боролись против решения городского совета. «В этой борьбе их поддержала общественность, среди прочих и общественная инициатива Валентина НАЛИВАЙЧЕНКО. Он лично следил за ходом судебного процесса. Кроме того, депутаты от "Нашей Украины" юридически сопровождали процесс (делали депутатские запросы и инициировали проекты решений ВР относительно запрещения закрытия украиноязычных школ), а общественная инициатива помогала школе материально», - сказала она.

Как сообщал УНИАН, в Донецке решением городского совета от 15 апреля 2011 года была ликвидирована общеобразовательная школа № 111, но родители в лице председателя инициативной группы родителей учащихся Ирины КРУГЛОВОЙ в судах добились обеспечение иска и того, что с 1 сентября более 240 детей возобновили обучение в этом заведении. Однако городские власти не оставляли попыток ликвидировать школу и во время учебного года, когда шли судебные разбирательства.

Справка УНИАН. В Донецкой области в 2011 году планировалось закрытие 26 общеобразовательных школ. По информации пресс-службы Донецкой облгосадминистрации, закрытие учебных заведений происходит согласно разработанной «Региональной дорожной карты по оптимизации сети бюджетных учреждений и расходов местных бюджетов на их содержание».