Кабмин хочет избежать забастовки на Укрпатенте

Кабинет министров Украины поручил Министерству образования и науки, молодежи и спорта принять все необходимые меры для урегулирования трудового конфликта на государственном предприятии "Укрпатент".

Как передает сайт «Подробности»,такое решение было принято по результатам рассмотрения обращения трудового коллектива госпредприятия, сообщил заместитель директора Департамента информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ Евгений КРАВЕЦ.

По его словам, сотрудники "Укрпатента" сообщали о готовности коллектива к забастовке в связи с тем, что руководство Государственной службы интеллектуальной собственности нарушило трудовое законодательство в отношении директора "Укрпатента" Аллы ЖАРИНОВОЙ и нескольких ее заместителей, а также из-за других действий руководства этой Службы, которые, по мнению коллектива, могут навредить и даже разрушить отечественную систему охраны интеллектуальной собственности.

Е.КРАВЕЦ отметил, что Кабмин обеспокоило заявление сотрудников "Укрпатента" о недоверии председателю Госслужбы интеллектуальной собственности Николаю ПАЛАДИЮ и его заместителям, а также готовности начать бессрочную забастовку. "Забастовка коллектива может привести не только к тяжелым последствиям экономического характера, но и к политическим последствиям международного уровня", - подчеркнул он.