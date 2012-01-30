КСД требует от власти выполнить резолюцию ПАСЕ

Комитет сопротивления диктатуре требует от украинской власти выполнить резолюцию ПАСЕ и освободить политзаключенных.

Об этом сегодня сообщил первый заместитель председателя партии «Батьківщина» Александр ТУРЧИНОВ, проинформировали УНИАН в пресс-службе «Батьківщини».

По его словам, на сегодняшнем заседании Комитета сопротивления диктатуре все оппозиционные партии-участницы единогласно приняли жесткое требование к власти выполнить резолюцию ПАСЕ в полном объеме.

Как заявил А.ТУРЧИНОВ, «власть, понимая бесперспективность и нелепость своих обвинений, продолжает фабриковать дела против Юлии ТИМОШЕНКО и других политзаключенных».

«Вместо выполнения резолюции ПАСЕ о политических репрессиях и требованиях освободить политзаключенных, которая была принята несколько дней тому назад, власть ускоряет маховик преследования лидеров оппозиции», - подчеркнул политик.

А.ТУРЧИНОВ сообщил, что КСД обратился к руководству всех европейских стран с просьбой не ставить знак равенства между украинской властью и всем украинским народом и «ввести санкции исключительно в отношении высокопоставленных должностных лиц, чиновников, судей, представителей правоохранительных органов, которые непосредственно отвечают за политические репрессии в Украине».

«Комитет требует от режима не делать всех украинцев заложниками их бессмысленной авантюрной политики», - отметил он.

«Мы требуем немедленно освободить Юлию ТИМОШЕНКО, Юрия ЛУЦЕНКО, всех политических узников и прекратить в Украине политические репрессии», - резюмировал А.ТУРЧИНОВ.

Как сказано в заявлении Комитета сопротивления диктатуре о немедленном выполнении резолюции ПАСЕ и освобождении политзаключенных, текст которой передан УНИАН, «в течение последних недель режим ЯНУКОВИЧА наращивает агрессию против оппозиции и гражданского общества, пытается ускорить расправу над оппозиционными политиками и общественными деятелями, усиливает цензуру на телевидении, практикует черные списки запрещенных к выходу в эфир лиц».

По словам авторов заявления, «в ожидании, что уже вскоре Европейский суд по правам человека признает политический характер сфальсифицированного против Юлии ТИМОШЕНКО «газового дела», власть струсила нафталин с уголовных дел по ЕЭСУ, безосновательно сфабрикованных еще по указанию КУЧМЫ и аргументированно закрытых общим решением коллегий двух палат Верховного Суда».

В то же время, как заявляют в КСД, «режим продолжает применять к Юлии ТИМОШЕНКО физические и психологические пытки. Ей сознательно отказывают в квалифицированной медицинской помощи. Она находится под круглосуточным незаконным видеонаблюдением. Режим преследует ее семью, включая 75-летнего тяжело больного свекра, инвалида первой группы».

Кроме того, указывается в заявлении, «с особым цинизмом и жестокостью продолжается расправа над Юрием ЛУЦЕНКО». «Почти 90 свидетелей обвинения лично в суде заявили о невиновности Юрия ЛУЦЕНКО. Именно из-за этого режим дал указание судьям прекратить дальнейший публичный допрос свидетелей и зачитывать лишь их показания, данные под явным давлением работников правоохранительных органов еще на стадии досудебного следствия. Особую обеспокоенность вызывает крайне тяжелое состояние здоровья Юрия ЛУЦЕНКО, которое ставит под угрозу его жизнь», - отметили в Комитете сопротивления диктатуре.

В КСД также убеждены, что заявления власти о проведении парламентских выборов в октябре 2012 года на демократических принципах не соответствуют действительности, поскольку неучастие в выборах лидеров оппозиции Ю.ТИМОШЕНКО и Ю.ЛУЦЕНКО делает их недемократическими еще до старта избирательной кампании.

Напомнив, что на прошлой неделе Парламентская Ассамблея Совета Европы приняла беспрецедентно жесткую резолюцию в отношении Украины, Комитет сопротивления диктатуре требует от Президента Виктора ЯНУКОВИЧА немедленно выполнить эту резолюцию ПАСЕ; не делать украинский народ заложником своей бессмысленной политики из-за возможного введения санкций в отношении Украины; прекратить расправу над инакомыслящими и политическими оппонентами власти, безотлагательно освободить Ю.ТИМОШЕНКО, Ю.ЛУЦЕНКО и всех других политзаключенных.

Также КСД призывает В.ЯНУКОВИЧА осознать, что мировое демократическое сообщество не признает парламентские выборы 2012 легитимными и демократическими, если в них не будут иметь возможности принять участие Ю.ТИМОШЕНКО и Ю.ЛУЦЕНКО.

Кроме того, Комитет сопротивления диктатуре обращается к странам ЕС и руководящим органам Евросоюза и в Совет Европы вместо санкций к Украине ввести персональные санкции против В.ЯНУКОВИЧА, ключевых политических и экономических фигур из его окружения, руководителей Администрации Президента, Кабинета Министров, Партии регионов, судей и других правоохранителей, которые «выполняют политические заказы на подавление прав и свобод граждан, на преследование оппозиционных политиков». Речь идет о запрещении на въезд в ЕС, замораживание счетов, арест недвижимости и других активов, которые принадлежат отмеченным лицам, напрямую или под прикрытием ближайших родственников или подставных юридических и физических лиц, отметили в КСД.

«Время доказало, что лишь такие действенные шаги способны побудить господствующий в Украине режим к изменению антигосударственной политики», - подчеркивается в заявлении.