Попов обещает сохранить надбавки педагогам

Глава Киевской городской государственной администрации Александр Попов гарантирует сохранение муниципальных надбавок всем педагогическим и техническим работникам. Об этом пишет официальный портал киевской власти.

Как сообщила начальник Главного управления образования и науки Вера Горюнова, с целью улучшения социального статуса учителей городская власть выплачивает стимулирующие надбавки всем работникам образовательной сферы.

Отдельная программа стимулирования реализуется для молодых педагогов, которые пришли работать в учебные заведения. Они получают 1000 гривен одноразовой адресной помощи, а тем кто заключил контракт не менее чем на 3 года выплачивают «подъемные» в размере пяти минимальных зароботных плат. В 2011-2012 учебном году 455 выпускников высших учебных заведений получили направление Главного управления образования и науки на работу в столичные учебные заведения. Молодым специалистам также установлена надбавка, отличникам учебы – в размере 50% заработной платы, студентам старших курсов, которые работают в школах выплачивается 30% надбавка к должностному окладу. За сложность и напряженность в работе молодым преподавателям, которые работают на протяжении 3 – х лет установлены надбавки в размере 20% и 30% (от ставки заработной платы) к должностному окладу.

Важный шаг – решение проблемы обеспечения жильем педагогов. В этом вопросе власть надеется реализовать программу «50 на 50». Сейчас свыше 400 человек выразили желание принять участие в этой программе.

Активно работают в столице программы повышения квалификации педагогических кадров. На базе Института последипломного педагогического образования Киевского университета имени Бориса Гринченко создана «Школа молодого учителя». Разработана концепция и утверждена комплексная программа «Школы молодого учителя».

Пресс-служба киевской власти напоминает, что в 2011 году по инициативе главы Киевской городской государственной администрации Александра Попова, педагоги, совместно с властью и общественностью, начали разработку Столичного стандарта образования, который станет примером для всей страны. Эти нормы будут касаться не только материально-технического обеспечения образовательных заведений, но и социальной поддержки педагогов, качества методик преподавания и воспитания.

«Почувствовав заинтересованность и поддержку городской власти относительно внедрения Столичного стандарта образования, педагогическая община, взялась активно предоставлять предложения. Учителя столицы заинтересованы в том чтобы наше образование было действительно первым в Украине. Это наша амбициозная цель. А главное, киевское образование должно быть комфортным и для ученика, и для учителя» – заявила Вера Горюнова.