Экс-министру здравоохранения Чехии предложили обследовать Тимошенко

Председатель международной общественной организации «Батькивщина» Александр ТИМОШЕНКО предложил экс-министру здравоохранения Чехии Сузанне РОЙТОВОЙ возглавить группу независимых медиков для обследования бывшего премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО.

Соответствующее предложение он озвучил 27 января во время встречи с С.РОЙТОВОЙ и общественными деятелями Чехии, сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Батькивщина» со ссылкой на чешское издание «Укргазета».

«Было в очередной раз отмечено, что за последний год наиболее поражающими и масштабными стали политические преследования лидеров оппозиции, в частности Юлии ТИМОШЕНКО, за которую почти половина украинских избирателей отдали свои голоса на президентских выборах; Юрия ЛУЦЕНКО, одного из руководителей блока «Наша Украина», который получил третий результат на последних парламентских выборах», - говорится в сообщении.

Издание отмечает, что участники встречи считают целесообразным обратиться в Европейский парламент с просьбой, в частности, ввести санкции против отдельных представителей украинских властей, которые нарушают права человека и преследуют оппозиционных лидеров, а также обратиться к Президенту Украины с ходатайством принять все возможные меры для немедленного освобождения из заключения Ю.ТИМОШЕНКО.