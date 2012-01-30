Луценко попросил суд выпустить его - с учетом резолюции ПАСЕ

Экс-министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО попросил суд избрать ему другую меру пресечения - с учетом резолюции ПАСЕ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на заседании Печерского районного суда Киева, который рассматривает его дело.

Обосновывая свое ходатайство, экс-глава МВД отметил, что есть много причин, которые можно долго перечислять и которые являются основанием для освобождения его из-под стражи.

К ним он отнес обострение своих болезней, тот факт, что суд уже закончил стадию допроса свидетелей, и, соответственно, он никак не может на них влиять.

При этом экс-министр отметил, что он, конечно, не верит в то, что суд изменит ему меру пресечения, но все же выразил надежду, что это произойдет, и это будет небольшим проявлением остатков демократии в Украине.

Также Ю.ЛУЦЕНКО обратил внимание суда на то, что Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заверил, что готов выполнить рекомендации ПАСЕ.

В свою очередь представитель государственного обвинения прокурор Дмитрий ЛОБАНЬ выступил против удовлетворения ходатайства, отметив, что он не понимает, каким образом резолюция ПАСЕ должна влиять на решение суда и меру пресечения.

Другой представитель гособвинения Евгений ЗИНЧЕНКО сказал, что, находясь на свободе, Ю.ЛУЦЕНКО все равно будет препятствовать установлению истины, однако не объяснил при этом, каким образом это может произойти.

Сейчас суд удалился в совещательную комнату для принятия решения по заявленным ходатайствам.

Как сообщал УНИАН, 26 января на сессии в Страсбурге ПАСЕ приняла резолюцию “Функционирование демократических институтов в Украине”.

В документе ПАСЕ, в частности, выразила обеспокоенность состоянием здоровья заключенных бывших правительственных чиновников: экс-министра внутренних дел Ю.ЛУЦЕНКО, бывшего исполняющего обязанности министра обороны Валерия ИВАЩЕНКО и бывшего премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО.

Ассамблея призвала украинские власти немедленно освободить Ю.ЛУЦЕНКО и В.ИВАЩЕНКО.

В то же время ПАСЕ призвала разрешить без предварительных условий провести обследование состояния здоровья Ю.ТИМОШЕНКО и в случае необходимости – предоставить разрешение на лечение независимыми медиками за пределами пенитенциарного заведения.