В Нашей Украине увидели, что власть теряет контроль в сфере ЖКХ

Власть теряет контроль над ситуацией в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Такое мнение высказал народный депутат от «Нашей Украины», член парламентского Комитета по вопросам строительства, градостроения и жилищно-коммунального хозяйства и региональной политики Виктор МАТЧУК, сообщили УНИАН в пресс-службе «Нашей Украины».

«То, что вопрос ползучего повышения тарифов в жилищно-коммунальной сфере на прошлой неделе уже во второй раз за последние полтора года был рассмотрен на заседании Кабинета министров, свидетельствует, что власть теряет контроль над развитием ситуации в отрасли», - отметил он.

По словам В.МАТЧУКА, работа в отрасли жилищно-коммунального хозяйства проводится несистемно и непродуманно.

С одной стороны, отметил депутат, «мы являемся свидетелями абсолютно непоследовательных действий, когда чиновников, которых увольняют за просчеты в работе в сфере ЖКХ, впоследствии назначают руководить Национальной комиссией по регулированию рынка коммунальных услуг». С другой стороны, исполнительная вертикаль пренебрегает прямыми указаниями Президента, например, относительно безотлагательной унификации тарифов, добавил он.

С третьей стороны, подчеркнул В.МАТЧУК, вместо последовательных действий власть склоняется к «банальной кампанейщине», что приводит к увеличению количества государственных органов, занимающихся тарифами. И это лишь усиливает коллективную безответственность.

«Нашеукраинец» отметил, что власть упрямо не желает смотреть в корень проблем. «А их сущность простая и очевидная. Жилищно-коммунальная сфера заработает стабильно и предполагаемо только тогда, когда в отрасли заработают нормальные экономические законы. В первую очередь, появится конкуренция, и будет прозрачно рассчитываться себестоимость услуг. Без этого все разносительство на заседаниях Кабинета министров или у Президента будет выполнять исключительно функции выпускания пара и дешевого пиара», - сказал депутат.