Янукович гордится политической стабильностью

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ считает политическую стабильность залогом успешного реформирования Украины.

Как сообщает пресс-служба Президента Украины, об этом В.ЯНУКОВИЧ сказал во время встречи в Давосе с директором офиса McKinsey&Company в Вашингтоне Нэнси КИЛЛЕФЕР и руководителем представительства McKinsey&Company в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке Майклом ХОЛБИ.

Во время беседы стороны обсудили процесс реализации реформ, начатых в разных сферах жизнедеятельности Украины в 2010 году.

«Мы решительно настроены на проведение реформ. Это пойдет на пользу Украине и Украинскому народу. Иначе не будет движения вперед», - подчеркнул Президент.

В.ЯНУКОВИЧ назвал залогом успешного реформирования политическую стабильность, которая в настоящее время есть в нашем государстве.

В свою очередь, Н.КИЛЛЕФЕР положительно оценила реформаторский курс Украины. «Долгосрочная стратегия реформ способствует оздоровлению экономики и дает лучший результат, чем краткосрочные стимулы», - сказала она.

«Мы выражаем восхищение решительным проведением реформ в Украине, и будем считать честью помогать вам в этой работе», - добавила Н.КИЛЛЕФЕР.