Советник Януковича о ПАСЕ: обещать не значит жениться

Украина сделает выводы из резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Об этом заявила советник президента Анна Герман в эфире 5 канала в пятницу.

"Надо поднимать уровень жизни людей, чтобы защитить людей от кризиса и работать над теми замечаниями, которые мы получили от Парламентской ассамблеи Совета Европы", - отметила она.

"Президент уже отреагировал. Он дал свои оценки, он сказал, что надо работать. Надо реформировать Украину", - уточнила советник президента.

"Мы определенно каждую неблагоприятную ситуацию превратим в благоприятную, мы сделаем выводы из выводов Парламентской ассамблеи Совета Европы, и будем идти вперед", - добавила политик.

Герман считает, что возможность введения санкций со стороны Европы к Украине преувеличена.

"Я не люблю этой русской пословицы, но она здесь очень подходит: обещать не значит жениться. Она сюда очень подходит", - заявила она.

"Я думаю, что работать мы будем. Украину надо реформировать, двигать ее вперед, и, несомненно, Европа это оценит. Этот документ ПАСЕ достаточно сбалансирован, но он показывает те слабые участки, которые нужно менять. Мы и без них это знаем, и без них это стали делать", - добавила советник президента.

Герман заявила, что "надо спокойно относиться к тому, что оппозиция постоянно втягивает нас в какие-то войны, втягивает в какие-то внутренние конфликты".

"Оппозиция только тем и занималась: она просто пачкала костюм власти и страны. И ей это удалось. Надо отдать ей должное. Обрызгать Украину оппозиции удалось", - отметила она.

Украинская правда