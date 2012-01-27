Проблемный вопрос «который час?» Азаров свалил на Клюева

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ считает, что в Украине необходимо действие времени согласно поясу, в котором находится большая часть страны (2-й пояс).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сообщил в ходе общения с пользователями сети Facebook

Он отметил, что решение об установлении в Украине одного часового пояса готовило Министерство экономического развития.

«Министерство экономики, которому это поручено, собирает мнения заинтересованных министерств. Это решение будет рассмотрено, и опираться оно будет, прежде всего, на то обстоятельство, в каком часовом поясе находится большая часть территории Украины», - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом, он отметил, что не является сторонником смены времени в течение года.

«Мое мнение заключается в том, что мы это поясное время должны сделать постоянным временем. Это будет удобно, прежде всего, для наших людей. А аргументы на то, на сколько мы будем отставать от той или иной страны, являются, на мой взгляд, второстепенными», - сказал Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, 25 января Кабинет министров отложил рассмотрение законопроекта «О порядке вычисления времени на территории Украины», которым предлагалось определить, что вся Украина находится во втором часовом поясе, поскольку большая часть территории страны находится именно в этом поясе.

По словам министра по вопросам чрезвычайных ситуаций Виктора БАЛОГИ, причина переноса рассмотрения вопроса стала позиция вице-премьер-министра Бориса КОЛЕСНИКОВА, который высказал мнение, что Украина должна быть в 3-м часовом поясе, «чтобы россиянам было удобно к нам ездить».

20 сентября 2011 года Верховная Рада Украины приняла постановление «Об изменении порядка вычисления времени на территории Украины», которым установила с 27 марта 2011 года на территории Украины время второго часового пояса с добавлением одного часа. Таким образом, был отменен ежегодный перевод часов на «зимнее» и «летнее» время.

Новации в порядке вычисления времени, принятые Верховной Радой, вызвали значительный резонанс в обществе и в среде научных работников, потому что такое решение не было согласовано со специалистами. В частности, научные работники утверждали, что решение Верховной Рады не отвечает международным правилам вычисления времени и фактически вводит в Украине время третьего часового пояса, что противоречит физико-географическому расположению нашего государства и нормам, действующим в большинстве стран мира.

После многих обращений научных работников и возмущения граждан ВР отменила постановление «Об изменении порядка вычисления времени на территории Украины». В Украине был сохранен переход на зимнее время – 30 октября граждане перевели стрелки часов на час назад.