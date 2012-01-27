Политолог убеждает, что санкции ПАСЕ - это не самое страшное, что может быть

«Вопрос прямых санкций со стороны Совета Европы пока не совсем актуален», - считает глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир ФЕСЕНКО.

Анализируя по просьбе УНИАН возможность применения предполагаемых санкций к Украине согласно резолюции ПАСЕ, В.ФЕСЕНКО отметил: «Здесь нет ничего драматичного, к критике нужно относиться конструктивно. Но надо быть реалистом – далеко не все критические положения в этой резолюции будут выполнены. Естественно, полностью игнорировать ее нельзя. Но необходима широкая и политическая, и экспертная дискуссия по поводу того, каким образом выполнять отдельные положения резолюции».

В.ФЕСЕНКО подчеркнул: «Это не санкции по отношению к стране, опять-таки - самое страшное, что может произойти, это «имиджевое наказание». Если хотите, пример для ассоциации: «двойка» за демократию или за выполнение демократических стандартов, это не исключение (страны), а приостановление членства в Совете Европы, подобное применялось по отношению к Беларуси. Вот это самое страшное, что может произойти».

По мнению эксперта, «вопрос прямых санкций со стороны Совета Европы пока не совсем актуален. И к тому же эти санкции не самое драматичное из того, что могло бы быть, и, что может быть».

«Поэтому, не стоит драматизировать по этому поводу, кидаться в крайности, но, тем не менее, не нужно и не принимать во внимание ту критику, которая прозвучала со стороны Совета Европы. Я думаю, что ко многим критическим замечаниям и конструктивным предложениям этой резолюции нужно отнестись рационально и конструктивно», - считает эксперт.

Как сообщал УНИАН, 26 января ПАСЕ одобрила резолюцию по Украине, в которой выразила обеспокоенность состоянием здоровья членов бывшего украинского правительства и призвала к их освобождению и пересмотру статей Уголовного кодекса Украины, по которым они были осуждены, призвала власть к немедленной реформе судебной системы и совершенствованию избирательного законодательства, а также высказалась за возможность введения санкций против Украины в случае, если рекомендации, изложенные в резолюции и, особенно, те, что касаются криминального преследования оппозиции, не будут выполняться.