От Кличко требуют доказательств оппозиционности

Лидер Гражданского объединения «Новый Киев», координатор движения «Освободи Украину» Зорян Шкиряк заявляет о политической непоследовательности Виталия Кличко в отношениях с объединенной украинской оппозицией.

Как сообщает пресс-служба политика, в частности он заявил сайту Главком: «Я был искренне рад участию Виталия в митинге оппозиции 22 января и одним из первых поздравил Кличко с присоединением к оппозиционным силам. При этом, я всегда понимал, что он не самостоятельный политик и управляется извне. Но то, что он «сменит пластинку» сразу после подписания Соглашения, удивило даже меня. Его оппозиционность в очередной раз оказалась «плюшевой», неискренней, ненастоящей», - утверждает Шкиряк.

«Мне кажется, что Виталий Кличко не станет надежным партнером в оппозиционной борьбе. Он проявляет политическую трусость и непоследовательность. Наверное, после подписания им Соглашения, возмущенные инвесторы указали ему «место» и дали команду особо не высовываться и занять позицию легкого намека на оппозиционность», - считает политик.

Шкиряк напомнил, что уже через час после митинга Кличко заявил о своем нежелании присоединяться к Комитету сопротивления диктатуре.

«Но ведь нельзя быть в единой оппозиции, не принимая участия в ее официальном органе. Это нонсенс. Получается как у Голохвастова: «Вы - что-то одно, а мы - что-то другое». Так нельзя, беременность наполовину не бывает», - уверен лидер «Нового Киева».

Шкиряк, также, остро раскритиковал, так называемые, «оговорки» и предложенную Кличко систему праймериз на мажоритарных округах.

«Сразу оговорюсь, я за праймериз двумя руками, говорю об этом еще с 2008 года. Но то, что предлагает Виталий – это бред. И не просто бред, а попытка навязать схему, при которой власть через партию УДАР может попытаться завести в парламент своих купленных «тушек». Попробую объяснить. Вот я, как возможный избиратель Кличко, хочу увидеть тех, кого он предлагает выставить на праймериз за месяц-полтора (по его предложению) до выборов. Кто эти люди? Кто знает, что такое партия УДАР в персоналиях? За кого будут агитировать и какую социологию проводить? Такой механизм просто неосуществим. Все это напоминает попытку манипуляции сознанием людей. Мы мол, предложили «ноу-хау», праймериз. Но лично я, кроме Виталия, в партии УДАР не знаю НИКОГО! Так с кем, скажите, из УДАРа оппозиция, которая давно договорилась о едином списке кандидатов на мажоритарке, должна идти на праймериз? Можно назвать хотя бы 5-10 фамилий кандидатов и рассказать об их оппозиционности? Поэтому я считаю предложение Кличко элементом технологии «понравиться», которую ему подложили «советники» извне. Мне кажется, сам Виталий не понимает, о чем говорит», - отметил Шкиряк.

Он продолжил: «Мы так и не услышали от Виталия ни одного слова в сторону Януковича лично. Так и не увидели ничего конкретного, предложенного киевлянам за все последнее время. Ни одного митинга-протеста против действий киевских властей, ни одного блокирования трибуны во время принятия скандальных решений в Киевсовете и т.д. Ничего. Я так и не понял, в чем же сейчас оппозиционность Кличко, кроме банальных деклараций? Ведь никто не думает, что назначение Плачкова к Ахметову состоялось без согласования с Кличко. Что дальше? Я понимаю, что мое заявление будет принято неоднозначно, но замалчивать и занимать позицию соглашательства только потому, что он великий спортсмен, я не буду. Оппозиция во главе с Тимошенко с первого дня ведет войну с режимом Януковича. И Виталия я в этой войне не встречал. А сейчас он говорит, что он - тоже оппозиция, при этом, что-то требует, торгуется. А по сути, подписав Соглашение, делает поворот вспять. Я не хочу, чтоб под видом оппозиции, в бу дущий парламент зашли деструктивные силы. Пусть Виталий убедит меня, что я не прав. Назовите мне хоть одну причину, почему я должен об этом молчать?», - спрашивает Шкиряк.

Шкиряк отметил: « Я - не враг Виталию. Я искренне уважаю выбор каждого его сторонника. Мой враг – Янукович и его криминальный режим. И хочется верить, что и Виталий когда-нибудь будет противостоять нынешней приступной власти. Но пока что я вижу обратное. Поэтому от Кличко нужна ясность. Не уходить от темы «в общем», а конкретно, его отношение – Янукович, Пшонка, Хорошковский, и т.д. Пока он молчит. И безусловно, он должен войти и в КСД. Это дело чести, иначе его оппозиционность навсегда останется под вопросом», - заявил политик.