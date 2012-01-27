У Кличко говорят, что ПАСЕ показала Украине красную карточку

Партия «УДАР» подчеркивает, что резолюция Парламентской Ассамблеи Совета Европы по Украине, принятая 26 января, имеет обязательный, а не рекомендательный характер для официального Киева, и должна быть выполнена. Об этом идет речь в заявлении партии, переданном УНИАН.

В «УДАРе» считают, что эта резолюция, невзирая на свою жесткую тональность, может стать «спасительной соломинкой» для власти, которая «перешла грань здравого смысла в борьбе с политическими оппонентами и нарушениях прав человека».

«От Киева требуют выпустить на свободу оппозиционеров Юлию ТИМОШЕНКО, Юрия ЛУЦЕНКО и других, прекратить свертывание демократии и свобод. Официальный Киев обязан это сделать, ведь это – единственный способ вернуть хоть частичку авторитета как внутри страны, так и за ее пределами», – считают в партии Виталия КЛИЧКО.

«Украина, присоединяясь к Совету Европы, взяла на себя обязательство придерживаться демократических стандартов и правил этой авторитетной международной организации. Резолюции ПАСЕ базируются на основательном мониторинге ситуации в стране, и власть обязана к ним прислушиваться», – говорится в заявлении.

В «УДАРе» также отмечают, что «это самая жесткая резолюция за период мониторинга Украины со стороны Совета Европы, ведь впервые в документе идет речь о возможности применения санкций к Киеву. Это красная карточка украинской власти. Досадно, что политика нынешней власти продолжает вести к международной изоляции Украины, наносит вред ее имиджу и авторитету в мире. Официальное упоминание о введении санкций против Украины в резолюции Парламентской ассамблеи из-за продолжения политических репрессий и отступления от принципов демократии и верховенства закона свидетельствует о серьезности намерений мирового сообщества требовать от Киева взятых на себя обязательств. Мир не будет закрывать глаза на систематическое нарушение прав человека в Украине. Ведь приоритет прав человека, подчинение государства интересам граждан является определяющей чертой европейской цивилизации».

В «УДАРе» считают, что в случае отказа официального Киева выполнить резолюцию ПАСЕ, украинская делегация в этой почтенной структуре может быть лишена полномочий, а следующим шагом может быть даже исключение Украины из Совета Европы. «Это будет означать, что взаимоотношения между Киевом и Страсбургом начнут развиваться по белорусскому сценарию. Сегодня только от украинской власти зависит, будут ли применены санкции к Украине», – отмечают в партии «УДАР».

Как сообщал УНИАН, 26 января ПАСЕ одобрила резолюцию по Украине, в которой выразила обеспокоенность состоянием здоровья членов бывшего украинского правительства и призвала к их освобождению и пересмотру статей Уголовного кодекса Украины, по которым они были осуждены, призвала власть к немедленной реформе судебной системы и совершенствованию избирательного законодательства, а также высказалась за возможность введения санкций против Украины в случае, если рекомендации, изложенные в резолюции и, особенно, те, что касаются криминального преследования оппозиции, не будут выполняться.