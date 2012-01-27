Европейские соратники ПР считают Тимошенко и Луценко политзаключенными

Глава фракции социалистов, депутат Парламентской Ассамблеи Совета Европы из Швейцарии Андреас ГРОСС считает Юлию ТИМОШЕНКО, Юрия ЛУЦЕНКО и Валерия ИВАЩЕНКО политическими заключенными.

Об этом он заявил в интервью «Коммерсанту».

А.ГРОСС отметил, что для него «дело ТИМОШЕНКО – это только вершина айсберга. Конечно, мы убеждены – то, что произошло с ТИМОШЕНКО, заслуживает критики (в адрес власти - "Коммерсант"). Но она лишь символизирует фундаментальные проблемы в Украине. Ее случай – пример того, как Уголовный кодекс становится инструментом власти и достижения политических целей. Политические ошибки бывших членов правительства должны караться именно политическим путем. Если вы совершили такую ошибку, ваши оппоненты должны убедить народ, что на следующих выборах вас следует выбросить из власти и отдать ее кому-то другому. Это достаточное наказание”.

“А применять в отношении бывших политиков уголовное наказание можно только в том случае, если они действительно совершили явное уголовное деяние. Нужно, чтобы политик занимался мошенничеством или украл что-то, или изнасиловал кого-то! Если же ТИМОШЕНКО согласилась на высокую стоимость газа, чтобы положить прибыль себе в карман, вам необходимо четко и скрупулезно доказать это! И это должна сделать справедливая, независимая юридическая система, предполагающая несколько уровней апелляции. Но в случае ТИМОШЕНКО у меня складывается впечатление, что Президент ЯНУКОВИЧ лично действовал в качестве судьи. А суд по ее делу был слишком далек от стандартов независимой юстиции, он не соответствовал уровню нормального европейского суда”, – заявил депутат ПАСЕ.

Отвечая на вопрос, считает ли он политическими заключенными тех, кто упоминается в резолюции ПАСЕ – Ю.ТИМОШЕНКО, Ю.ЛУЦЕНКО и В.ИВАЩЕНКО, А.ГРОСС сказал:

«Знаете, я уверен, что эти люди допустили политические ошибки, из-за которых они должны были проиграть выборы. И они действительно их проиграли. Но Уголовный кодекс был неправомерно использован для того, чтобы еще больше их наказать. Я вполне допускаю, что, работая в правительстве, эти люди совершили также уголовно наказуемые проступки, но достаточных доказательств на данный момент никто не предъявил. Именно поэтому сегодня я должен признать: да, они являются политическими заключенными».

При этом он отметил, что «у докладчиц по украинскому вопросу было право использовать другой термин. Но Советом Европы еще 10 лет назад было утверждено определение того, кто считается политическими заключенными, хотя некоторые страны, такие как Азербайджан, до сих пор не признали силу этого определения. Так или иначе, ПАСЕ вскоре приступит к подготовке общего доклада о политических заключенных в Европе, и часть этого документа будет посвящена Украине – стране, в которой сегодня, к сожалению, тоже есть такие заключенные».

Говоря о том, каковы критерии, позволяющие определить, является ли человек политическим заключенным, лидер социалистов в ПАСЕ отметил, что «определение термина "политический заключенный" основывается на качестве досудебных процедур, на том, как проходило судебное слушание, были или не были соблюдены права этих людей. Данный статус предполагает наличие предвзятого суда, когда судья принимает решение исходя из политических предпочтений или основываясь на телефонном праве, а не на действительной юридической базе, которая соответствует Европейской конвенции по правам человека. Если вкратце, то речь не идет о том, что вы сделали перед тем, как попасть под суд, а о том, как с вами обращалась судебная система».

Отвечая на вопрос о том, как такая критика согласуется с тем, что в его политическую группу входят представители Партии регионов, в том числе глава украинской делегации в ПАСЕ Иван ПОПЕСКУ, А.ГРОСС отметил, что «группа социал-демократов - это не сталинистская организация, у ее членов могут быть разные точки зрения, особенно когда вопрос касается страны их проживания. Да, господин ПОПЕСКУ уже много лет входит в нашу группу, но это не означает, что все мы должны следовать в фарватере его мнения об Украине. К слову, раньше он позволял себе с большей степенью критики оценивать действия украинской власти».