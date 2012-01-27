Нардеп думает, что Украине нужна новая модель развития

План развития Украины должен содержать масштабную борьбу с коррупцией, формирование справедливой и независимой судебной системы, а также проведение комплексных экономических реформ в интересах граждан, а не чиновников.

Об этом лидер УСДП, народный депутат Украины (фракция «БЮТ-Батьківщина») Наталья КОРОЛЕВСКАЯ заявила в Давосе (Швейцария), где проходит Всемирный экономический форум, сообщили УНИАН в пресс-службе.

«Украине нужна новая модель развития, и у нас есть план развития страны. Результатом его реализации станет масштабная борьба с коррупцией, формирование справедливых и независимых судов, а также системные экономические реформы в интересах человека, а не чиновника», – заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

«Тема сегодняшнего форума в Давосе - поиск новых моделей управления. Основные угрозы - социальное неравенство, и экономический коллапс - имеют глобальный характер. И Украина – не исключение. Мы должны адекватно ответить на основные вызовы современности», - заявила народный депутат.

Она отметила, что в Украине есть новые лидеры, которые сформируют правительство XXI века, способное противостоять актуальным глобальным вызовам. «Последние события в мире показывают, что лучшей «фабрикой» нового лидерства является гражданское общество. Это касается и Украины. Политические силы должны стать проводниками для тех из них, кто готов взять на себя ответственность за управление страной», – почеркнула народный депутат.

Таким образом, новая модель управления, по ее словам, должна содержать две необходимые составляющие: план развития страны и лидеров, способных его реализовать. «Наша задача – не только победить на выборах, но и привести к власти людей, способных вернуть страну на путь экономического роста и социальной стабильности», – заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.