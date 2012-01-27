Политолог: Тимошенко и Луценко не освободят даже после решения евросуда
Мало ли способов вывернуться
Директор Центра прикладных политических исследований “Пента” Владимир ФЕСЕНКО считает, что ни Юлия ТИМОШЕНКО, ни Юрий ЛУЦЕНКО не будут автоматически освобождены в случае положительного решения Европейского суда по их делам.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом эксперт заявил на пресс-конференции.
По его словам, в настоящее время существует большая степень вероятности того, что решение Европейского суда по правам человека будет в пользу Ю.ТИМОШЕНКО и Ю.ЛУЦЕНКО.
Однако “автоматического освобождения не будет, и я в этом уверен на 100%”, - сказал В.ФЕСЕНКО.
Он заметил, что для Украины будет вызовом вопрос, каким образом реагировать на решение Европейского суда по правам человека: “Могут быть разные сценарии - формальный пересмотр дела. Я не исключаю, что могут быть открыты новые дела, и ее загодя могут осудить по другому делу”, - сказал эксперт.
По «делу Ю.ЛУЦЕНКО», заметил В.ФЕСЕНКО, тоже могут быть разные хитрые повороты, и даже новые дела.