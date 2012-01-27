Политолог: Тимошенко и Луценко не освободят даже после решения евросуда

Директор Центра прикладных политических исследований “Пента” Владимир ФЕСЕНКО считает, что ни Юлия ТИМОШЕНКО, ни Юрий ЛУЦЕНКО не будут автоматически освобождены в случае положительного решения Европейского суда по их делам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом эксперт заявил на пресс-конференции.

По его словам, в настоящее время существует большая степень вероятности того, что решение Европейского суда по правам человека будет в пользу Ю.ТИМОШЕНКО и Ю.ЛУЦЕНКО.

Однако “автоматического освобождения не будет, и я в этом уверен на 100%”, - сказал В.ФЕСЕНКО.

Он заметил, что для Украины будет вызовом вопрос, каким образом реагировать на решение Европейского суда по правам человека: “Могут быть разные сценарии - формальный пересмотр дела. Я не исключаю, что могут быть открыты новые дела, и ее загодя могут осудить по другому делу”, - сказал эксперт.

По «делу Ю.ЛУЦЕНКО», заметил В.ФЕСЕНКО, тоже могут быть разные хитрые повороты, и даже новые дела.