ПАСЕ: украинские власти часто обращаются в Венецианскую комиссию

Парламентская Ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) призвала Украину к немедленной реформе Конституции с учетом заключения Венецианской комиссии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в резолюции “Функционирование демократических институтов в Украине”, одобренной сегодня на сессии ПАСЕ в Страсбурге.

За резолюцию проголосовали 69 депутатов, против - 8, воздержались - 14.

“Ассамблея подтверждает свою позицию относительно невозможности реализации реформ, необходимых для выполнения Украиной своих обязательств перед Советом Европы без реформирования нынешней Конституции. Поэтому она призывает Президента и Верховную Раду немедленно инициировать всесторонний процесс конституционной реформы и не откладывать его до проведения новых парламентских выборов”, - говорится в документе.

Ассамблея приветствует положительную оценку Венецианской комиссией предложения созвать Конституционную Ассамблею, которая должна стать основой для процесса конституционной реформы. При этом, в документе содержится призыв к украинским властям полностью учесть все замечания Венецианской комиссии по предыдущим проектам конституционной реформы.

В документе содержится положительная оценка систематического обращения украинских властей к Венецианской комиссии с просьбой оценить те или другие проекты законодательных актов. В то же время, Ассамблея отметила, что в нескольких случаях проекты законов, которые были оценены Венецианской комиссией, отзывались, или в них не учитывались рекомендации Венецианской комиссии во время одобрения парламентом Украины.

“Поэтому Ассамблея призывает власти полностью учитывать заключение Венецианской комиссии при подготовке новых законов, включая (заключения – УНИАН) по предыдущим проектам на ту же тему”, - говорится в резолюции.

В документе также выражается надежда, что положительное заключение Венецианской комиссии по проектам законов, подготовленных Президентским комитетом за усиление демократии, касающиеся адвокатуры, свободы собраний и конституционной ассамблеи, будут учтены Верховной Радой Украины при принятии этих законопроектов.