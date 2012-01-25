Акимова говорит, что Киев лидирует во внедрении реформ

За прошлый год в Киеве успешно реализован ряд инициатив в рамках выполнения государственной Программы экономических реформ. Это во время заседания Комитета по экономическим реформам Киевской городской государственной администрации отметила первый заместитель Главы Администрации Президента Украины Ирина Акимова.

«Во-первых, Киев стал пилотным регионом в реализации медицинской реформы. За время проведения эксперимента, а это полгода, мы видим реальные результаты – в пилотных Днепровском и Дарницком районах заметна четкая тенденция к улучшению качества медицинского обслуживания жителей. Кроме того, в городе открыто несколько десятков амбулаторий семейной медицины. Вместе с тем, Киев выступил одним из пионеров медицинской реформы не только с точки зрения строительства и реконструкции медзаведений первичного звена, но и с точки зрения подготовки медицинских кадров. Первой среди регионов столичная власть приняла соответствующую программу подготовки кадров до 2018 года и подписала соглашение с медицинским университетом имени Богомольца. Также, Киев одним из первых принял участие в национальном проекте по открытию перинатальных центров, и, я надеюсь, что совсем скоро в столице будет открыт такой центр на базе роддома №7», – заметила Ирина Акимова.

Она отметила, что еще одним важным достижением Киева в 2011 году стал акцент на дерегуляцию админуслуг.

«Благодаря эффективной подготовительной работе, которая длилась на протяжении 2011 года, сегодня киевляне имеют практический результат – действующий разрешительный центр. Хотелось бы, чтобы Киев и в дальнейшем остался одним из лидеров в этом вопросе», – прибавила представитель Администрации Президента.

Вместе с тем, Ирина Акимова отметила, что акцентом 2012 года должна стать направленность на имплементацию проектов и инициатив экономической реформы как в Киеве, так и по всей Украине.

«Так традиционно сложилось, что Украина равняется на Киев, который является не только административной столицей, но и крупным производственным, образовательным, культурным государственным центром. Поэтому Киевский региональный комитет по экономическим реформам должен и в дальнейшем ставить перед собой важное задание оставаться в лидерах социальных и экономических позитивных превращений. И эти изменения должен почувствовать как каждый гражданин отдельно, так и весь сегмент бизнеса в целом», – цитирует Акимову официальный сайт киевской власти.

Она также отметила системный подход к внедрению важных социальных и экономических проектов столичной власти, в частности подготовку Стратегии развития Киева до 2025 года.

В свою очередь, Александр Попов обратился с просьбой и в дальнейшем оказывать поддержку Киеву в законодательной регуляции столичных инициатив.