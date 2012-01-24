Эксперт пояснил, почему идея Кличко может привести к поражению оппозиции

Наличие единого консолидированного кандидата на каждом из округов – это не просто PR-ход. Для оппозиции сегодня это необходимость, считает директор политических программ Института Горшенина Евгений КУРМАШОВ.

В комментарии УНИАН эксперт высказал мнение, что предложенный лидером партии «УДАР» Виталием КЛИЧКО принцип определения единого кандидата от оппозиции на каждом мажоритарном округе за месяц до дня голосования может привести к поражению большинства оппозиционных кандидатов в округах на парламентских выборах 2012 года.

По мнению Е.КУРМАШОВА, «ситуация, при которой в округах до последнего месяца выборов за симпатии избирателей будут бороться сразу несколько оппозиционных кандидатов, из которых потом будет выбрана единая кандидатура, создает максимально благоприятный контекст выборов для действующей власти. Как минимум, это избавит Партию регионов от необходимости использования тактики выдвижения технических кандидатов для борьбы с оппозицией на уровне мажоритарных округов. Сама Партия регионов будет действовать более технологично – на уровне каждого мажоритарного округа от власти будет выдвинута одна конкретная кандидатура. Все междоусобные войны за округа в лагере Партии регионов закончатся на этапе регистрации кандидатов, и во время самих выборов все ресурсы власти в каждом округе будут работать в пользу одного конкретного человека».

По словам эксперта, В.КЛИЧКО «своим заявлением фактически предлагает оппозиции развернуть междоусобную войну непосредственно на самих выборах, создав, во-первых, прецедент взаимного уничтожения оппозиционными кандидатами друг друга в борьбе за личный высокий рейтинг, во-вторых, обескровливая оппозицию на уровне каждого округа и каждого региона ресурсно».

По мнению Е.КУРМАШОВА, повестка избирательной кампании на каждом конкретном мажоритарном округе будет формироваться под влиянием общенациональной, ключевым моментом которой является противостояние действующей власти и оппозиции. «Поэтому наличие единого консолидированного кандидата на каждом из округов – это не просто PR-ход. Для оппозиции сегодня это необходимость. Если, конечно, оппозиция начала реальные, а не картинные объединительные процессы, если имеет некие общие цели и собирается добиться победы хотя бы в части мажоритарных округов. Выдвижение на каждом округе единого оппозиционного кандидата, способного конвертировать протестные настроения в реальный результат – это важное и чуть ли не единственное конкурентное преимущество оппозиции в нынешних политических условиях», - полагает Е. КУРМАШОВ.

Эксперт говорит, что ему «не совсем понятна причина таких заявлений В.КЛИЧКО». «Почему В.КЛИЧКО предлагает своим партнерам по оппозиционному лагерю откровенно дезинтеграционные концепции – от политической неопытности, или ему кто-то их умело подает со стороны – пускай в этом разбираются внутри самой оппозиции. В.КЛИЧКО следовало бы помнить, что на сегодняшний день у оппозиции осталось не так уж много конкурентных преимуществ на фоне сверхресурсной Партии регионов, поэтому делать такие подарки своим политическим противникам вовсе необязательно», - сказал Е.КУРМАШОВ.

Как сообщал УНИАН, партия «УДАР Виталия Кличко» присоединилась к Соглашению о совместных действиях объединенной оппозиции с оговоркой: выдвигать кандидатов в мажоритарных округах после их предварительного отбора местными избирателями, а не по квотному принципу.

«Партия исходит из того, что принцип баллотирования в мажоритарных округах «один округ – один кандидат от объединенной оппозиции» должен предусматривать предварительную оценку кандидатов от оппозиционных сил. Для определения единого кандидата от объединенной оппозиции в каждом округе проводят независимые исследования, которые определят уровень поддержки избирателями и рейтинг всех кандидатов от этих сил. Результаты должны быть обнародованы не позже, чем за полтора месяца до дня голосования. Единым кандидатом, которого поддержат все партии-участницы Соглашения, считается тот, кто имеет наивысшую поддержку избирателей. Другие кандидаты снимают свои кандидатуры в пользу этого кандидата не позже, чем за месяц до дня голосования», – говорится в заявлении «УДАРа».