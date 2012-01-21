Бойко: кто-то пытается нам помешать осваивать черноморский шельф

Заказными материалами о покупках буровых вышек заинтересованные пытаются заставить Украину прекратить заниматься разведкой Черноморского шельфа.

Об этом заявил министр топлива и энергетики Юрий Бойко в эфире телеканала "Интер".

Как известно, как удалось выяснить СМИ, в 2011 году буровая вышка была куплена у компании Highway Investment Processing LLP с переплатой в 150 миллионов долларов.

"Мы пошли на беспрецедентный факт, мы в открытом эфире показали платежки куда платил "Нефтегаз", за что. А вторую вышку, когда покупали, вообще пригласили всех журналистов и конверты вскрывали в их присутствии", - рассказал министр.

При этом Бойко заявил, что "это все инсинуации, и мы будем продолжать эту работу, осваивать Черноморский шельф".

"Приплаченные, к сожалению, статьи, мы знаем, что есть препятствия для того, чтоб мы повысили свою энергетическую независимость. Мы с пониманием к этому относимся, но мы для себя сделали вывод – надо быть максимально открытыми и все свои контракты и платежки мы будем показывать журналистам в открытом эфире", - сказал он.

"Я считаю, что публикация носит заказной характер, и явно направлена (их было две) на то, чтобы мы прекратили закупки буровых и не занимались разведкой Черноморского шельфа. Очень много заинтересованных лиц", - цитирует Украинская правда.