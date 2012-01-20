Азаров рассказал, почему так тяжело идут переговоры с Россией

Украина и Россия приближаются к завершающему этапу газовых переговоров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сегодня на итоговой пресс-конференции.

«Сейчас, наконец, мы приближаемся к финишу или, так сказать. к завершающему этапу этих переговоров. Мне очень хотелось бы, чтобы они прошли как можно быстрее. Очень хотелось бы, потому что я знаю реальную ситуацию», - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он подчеркнул, что Украина считает единственно возможным путем создание трехстороннего консорциума по управлению ГТС.

«Создание трехстороннего газотранспортного консорциума, который бы снял со страны часть той громаднейшей нагрузки по поддержанию этой системы, является единственно возможным», - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он подчеркнул, что в процессе переговоров Украина не идет на односторонние уступки. «Поэтому так тяжело и идут эти переговоры, потому что ни Президент, ни правительство не поступаются национальными интересами. Ни о каких уступках односторонних вообще речи не идет. Вот поэтому так тяжело идут переговоры, и так трудно», - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом премьер позитивно отозвался о заявлении министра иностранных дел России Сергея ЛАВРОВА относительного того, что РФ в процессе переговоров будет учитывать интересы Украины.

«Хорошо, что господин ЛАВРОВ сделал такое заявление. Очень важно сейчас, чтобы за этим заявлением последовали конкретные действия», - сказал Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, 18 января министр иностранных дел России Сергей ЛАВРОВ заявил, что Украина и Россия должны учесть интересы друг друга при решении газового вопроса.

«Если мы хотим быть близкими партнерами, то мы должны учесть интересы друг друга. Смею Вас заверить, что в политическом плане, не вдаваясь в коммерческие детали, Россия готова в полной мере учесть интересы Украины при учете интересов России нашими украинскими друзьями», - отметил С.ЛАВРОВ.

Отвечая на вопрос, почему Россия отказывается от создания трехстороннего газового консорциума, о чем сообщали СМИ, С.ЛАВРОВ сказал: «Я не думаю, что Вы правильно описали ситуацию с позицией России по будущему ГТС Украины».

«Это вопросы обсуждаются всерьез», - добавил он.

При этом С.ЛАВРОВ отметил, что не занимается газовыми вопросами.