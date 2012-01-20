Азаров сам сидит в Facebook и министрам советует

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заверяет, что лично отвечает на вопросы украинцев на своей странице в Facebook.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве, посвященной итогам работы правительства в 2011 году.

«Все байки о том, что я сам лично не читаю, за меня кто-то пишет, что-то отвечает, - абсолютно не соответствует действительности», - сказал Н.АЗАРОВ.

По словам премьера, несмотря на очень напряженный рабочий график, он находит возможность лично пообщаться с посетителями его странички. Н.АЗАРОВ назвал чрезвычайно полезным такое общение в плане получения важной информации.

Премьер также заявил, что считает целесообразным, чтобы каждый министр заимствовал его опыт прямого и непосредственного общения с гражданами Украины.