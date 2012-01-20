Власенко назвал следователей Тимошенко «гестаповцами»

Специалисты СБУ в Качановской исправительной колонии проводят с экс-премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО следственные действия, несмотря на ее плохое состояние здоровья.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня журналистам в Харькове адвокат Ю.ТИМОШЕНКО Сергей ВЛАСЕНКО.

«Состояние здоровья Юлии Владимировны никоим образом не изменилось. Юлия Владимировна сейчас лежит в следственной комнате. Она не может ни ходить, ни вставать. При этом следственные Службы безопасности на протяжении трех часов проводят следственные действия, которые не имеют никакого юридического смысла, не содержат никакой юридической нагрузки, являются вообще алогичными, не являются безотлагательными. Насколько я понимаю, медицинские работники предоставили справку, что с Ю.ТИМОШЕНКО можно проводить следственные действия. Иначе как гестаповцами, их назвать, наверно, нельзя», - заявил С.ВЛАСЕНКО.

По словам адвоката, следователь ему сообщил, что обязан проводить следственные действия по Ю.ТИМОШЕНКО.

«Я в очередной раз спросил следователя, может ли он проводить такие следственные действия, допустим, со своей женой, если она в таком состоянии находится, но следователь опустил глаза и сказал, что он получил команду предпринимать эти действия сегодня, и он обязан сделать это сегодня», - сказал С.ВЛАСЕНКО.

Он в очередной раз заявил, что уголовное преследование и судебные процессы по делам оппозиционеров свидетельствуют о превращении Украины в полицейское государство.

«Я считаю, что все, что сейчас происходит, является тем самым алгоритмом и сценарием, по которому проходило «газовое дело», по которому проходило расследование дела Ю.ЛУЦЕНКО (экс-министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО - УНИАН), по которому проходило расследование по делу В.ИВАЩЕНКО (бывшего временно исполняющего обязанности министра обороны Валерия ИВАЩЕНКО - УНИАН). В Украине ничего не изменилось. Президент ЯНУКОВИЧ может рассказывать кому угодно, что Украина - демократическая страна. Украина – полицейское государство, и об этом знает и Европа, и, к сожалению, мир. И сегодня, перед днем Евро-2012, мы вынуждены констатировать, что это очень напоминает проведение Олимпиады в фашистской Германии 1936 года. Потому что, если Европа хочет этого, то это вопрос к Европе», - сказал С.ВЛАСЕНКО.

На просьбу журналистов рассказать о содержании следственных действий, С.ВЛАСЕНКО ответил: «Я не имею права разглашать следственные действия, но я еще раз хочу подчеркнуть, что указанные следственные действия абсолютно нелогичны. Следователь не может ответить на простые вопросы, потому что ответа у него на это нет. Все, что касается так называемых «обвинений» Ю.ТИМОШЕНКО, оно к Ю.ТИМОШЕНКО никакого отношения не имеет. Или оно касается периода, когда она не работала в корпорации ЕЭСУ. А на вопрос, чем это доказывается, и что это вообще происходило, следователь говорит – она давала устные указания».

Как сообщал УНИАН, Ю.ТИМОШЕНКО обвинялась в организации сокрытия валютной выручки в сумме свыше 165 млн. дол., хищении бюджетных средств и уклонении от уплаты налогов на общую сумму более 47 млн. грн. путем внедрения финансовой схемы по расчетам за товарно-материальные ценности корпорацией «Единые энергетические системы Украины» и сокрытие доходов с использованием оффшорных компаний.

18 января 2012 года СБУ закрыла уголовное дело в отношении Ю.ТИМОШЕНКО относительно деятельности компании ЕЭСУ в части организации сокрытия валютной выручки.

Расследование же дела по другим эпизодам «преступной деятельности» Ю.ТИМОШЕНКО продолжается, подчеркнули в СБУ.

По данным пресс-центра, в связи с пребыванием Ю.ТИМОШЕНКО в Качановской исправительной колонии № 54 Харьковской области, уголовное дело в отношении нее по поводу деятельности ЕЭСУ направлено по подследственности в следственный отдел УСБУ в Харьковской области.