Во Львове пассажиров мариупольского поезда угостят пампушками

22 января во Львове пассажиров поезда «Мариуполь – Львов» будут угощать пампушками.

Как сообщили УНИАН в движении „Отпор”, который выступил инициатором акции, на железнодорожном вокзале города львовяне встретят поезд № 70 «Мариуполь - Львов». Приезжим будут раздавать сине-желтые ленты, поздравительные открытки и пампушки, которых испекут около тысячи.

„Организаторы выбрали этот поезд, потому что он проезжает с одного конца страны в другой, что очень символично в День Соборности. Пассажиры проедут такие города, как Донецк, Днепропетровск, Черкасскую и Киевскую области, города Винницу, Хмельницкий, Тернополь и Львов», - отмечается в сообщении.

Поезд прибывает во Львов в 12.06.

*** 22 января 1918 года IV Универсалом Центральной рады УНР была провозглашена полная независимость Украины, а ровно через год, в этот же день, провозгласили Акт воссоединения Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики.

22 января 1990 года от 1 до 3 миллионов людей, взявшись за руки, создали на дорогах и шоссе непрерывную цепь от Киева до Львова.