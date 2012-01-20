Если Кузьмин возглавит СБУ, то будут скандалы?

Политолог Вадим Карасев считает, что Президент Виктор Янукович не до конца определился с кандидатурой на пост председателя Службы безопасности, но тот факт, что первый заместитель председателя СБУ Владимира Рокитского назначен исполняющим обязанности председателя СБУ, а не временно исполняющим обязанности дает основания говорить о больших шансах именно его кандидатуры.

Об этом Вадим Карасев заявил в эфире «5 канала».

«Нет еще оптимальной кандидатуры. Президент, возможно, еще не до конца определился. Но то, что все же Рокитский назначен исполняющим обязанности, а не временно исполняющим обязанности дает основания, все же, говорить о больших шансах относительно него – быть председателем Службы безопасности Украины», – заявил Карасев.

«Что нужно будет от СБУ власти на предвыборный 2012 год? Ну, во-первых – возможно, борьба с коррупцией, как показательная борьба с коррупционерами, для того, чтобы повышать рейтинг правящей партии, правящей силы, и власти вообще. Рокитский, как раз и возглавляет Главное управление по борьбе с коррупцией, первым заместителем как раз был у председателя СБУ. Во-вторых – СБУ должна работать в области контроля над общественными процессами в этом году более аккуратно, чем в предыдущие годы, потому что скандалы сегодня власти не нужны, особенно после суда над Тимошенко, после того какой имидж у украинской власти в Европе. А для власти очень важно в этом году, чтоб выборы в парламент прошли легитимно, и были признаны легитимными прежде всего в Европе, не в России. Поэтому нужно работать очень аккуратно, тихо, спокойно, то есть без шума и пыли. Вот, если бы это место занял Кузьмин, то возможно, все же, это бы была карательная машина, более такая наступательная антикоррупционная борьба, но я не исключаю, что были бы скандалы», – объясняет политолог.