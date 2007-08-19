В Партии регионов считают, что притягивать за уши не стоит

Член Партии регионов Василий ГОРБАЛЬ считает, что инициативы с референдумом являются избирательной стратегией отдельных политических сил.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской организации Партии регионов, об этом он сказал, комментируя предложения БЮТ по проведению конституционного референдума и СПУ – в отношении выражения недоверия Президенту Виктору ЮЩЕНКО.

“Как референдум, инициированный БЮТ, так и то, что сейчас предлагает МОРОЗ, можно рассматривать и проводить только после выборов, ведь сейчас, по сути, нет ни четких правовых оснований для проведения референдума, ни самого закона о референдуме”, - подчеркнул В.ГОРБАЛЬ.

При этом он напомнил, что последний референдум, который проводился в Украине, провалился именно из-за того, что “был притянут за уши, и не имел действительно поддержки среди населения”. Чтобы такая ситуация не повторялась, необходимо, считает В.ГОРБАЛЬ, “создать соответствующий механизм и наработать конкретную повестку дня этого референдума”.

“Если референдум и проводить, то туда нужно внести все важные для страны вопросы, мы же не будем проводить ежемесячно каждый свой референдум”, - отметил В.ГОРБАЛЬ.

При этом он не исключил, что на референдум будут вынесены вопросы вступления в НАТО и статус русского языка.

Что касается того, поддержит ли все же Партия регионов инициативу А.МОРОЗА в отношении референдума о недоверии Президенту, В.ГОРБАЛЬ, отметил, что на данном этапе “так вопрос не стоит”, а окончательное решение по поводу поддержки или не поддержки референдума “Регионы” будут принимать после выборов, выяснив формат и содержание тех предложений, которые будут выноситься на всенародное обсуждение.