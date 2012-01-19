Нардепы из клуба «Украина - ЕС» поздравили Шульца с новой должностью

Межпарламентский клуб «Украина - ЕС» поздравил Мартина ШУЛЬЦА с избранием на должность президента Европейского парламента.

Об этом УНИАН сообщили народные депутаты - организаторы этого межпарламентского объединения Юлия ЛЕВОЧКИНА та Ирина ГЕРАЩЕНКО.

В частности, в поздравительном письме народные депутаты поблагодарили новоизбранного председателя Европарламента за его участие в учредительном собрании Межпарламентского клуба «Украина-ЕС» и выразили надежду на продолжение и активизацию межпарламентского диалога.

«Мы часто вспоминаем нашу встречу с Вами на майском учредительном заседании парламентского клуба «Украина-ЕС» в Брюсселе в 2011 году. Мы были искренне тронуты, услышав Ваши слова о выдающейся роли, которую Украина должна играть в контексте настоящего и будущего ЕС», - отмечается в поздравительном письме к М.ШУЛЬЦУ.

Украинские депутаты благодарят М.ШУЛЬЦА «за дружеское отношение и амбициозный подход к Украине» и надеются на дальнейший диалог между Европарламентом и Верховной Радой Украины, как официальный, так и неофициальный.

«Это важно для усиления демократии в Украине», - отмечают парламентарии.

Народные депутаты - члены клуба пожелали М.ШУЛЬЦУ успехов на должности президента Европейского парламента и выразили надежды на дальнейшие встречи, которые позволят парламентариям «откровенно и открыто обменяться мнениями с настоящим другом Украины».