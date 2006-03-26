Блок Литвина подозревает социологов в заангажированности

Народный блок Литвина “Мы” спокойно отнесся к данным экзит-пола и убежден, что результаты будут “намного лучше”, заявил в прямом эфире на Первом национальном телеканале лидер фракции Народной партии, руководитель избирательного штаба блока Игорь ЕРЕМЕЕВ.

Свою позицию он объяснил так: “Ничего странного в этом нет – социологические службы, которые заявили (результаты экзит-пола), мы знаем, под какие политические силы они были настроены всю избирательную кампанию. Второе – это екзит-пол только на 18 часов”.

Как сообщал УНИАН, по предварительным данным экзит-пола Фонда “Демократические инициативы”, Киевского международного института социологии и Центра имени Разумкова, по состоянию на 18.00 Блок Литвина набрал 2,66% голосов избирателей при необходимом минимуме в 3%.