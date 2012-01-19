600 львовян приедут в Киев на День Соборности

В Киев для участия в акции «Україна єдина» в День Соборности поедут около 600 представителей общественных организаций Львовской области.

Об этом сообщил УНИАН председатель Всеукраинского комитета «Наступ», сопредседатель Гражданского движения «Вперед!» Руслан СЕКЕЛА.

По его словам, около 600 представителей общественных организаций, которые объединяют предпринимателей, активистов Налогового майдана, чернобыльцев и афганцев Львовщины 21 января поедут в Киев, чтобы приобщиться 22 января к акции «Україна єдина».

«На Парковом пешеходном мосту Киева в 10.00 представителей общественных организаций, которые съедутся со всей Украины, соединят с двух берегов в одно целое две части Государственного флага Украины, который будет 40 метров длиной и 5 метров шириной, и закрепят его вдоль моста. После этого участники акции отправятся на Софийскую площадь, где в 12.30 начнется совместная акция политических сил и общественных организаций «Україна єдина», - сообщил Р.СЕКЕЛА.

По его словам, также 22 января представители общественных организаций предложат инициировать отстранение Виктора ЯНУКОВИЧА с поста Президента Украины в порядке импичмента.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского областного совета, в День Соборности Украины во Львове состоится акция «Живий ланцюг єдності», которая начнется при участии руководства и депутатов областного совета в 13.00 возле памятника проводнику ОУН Степану Бандере и протянется до памятника Тарасу Шевченко, где в 14.00 начнется экуменический молебен и народное вече.