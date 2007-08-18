Социалисты наберут еще больше голосов, а Наша Украина войдёт в ”широкую коалицию”

Председатель Верховной Рады V созыва, лидер Социалистической партии Украины Александр МОРОЗ не исключает возможности создания в будущем парламенте широкой коалиции с участием блока «Наша Украина - Народная самооборона».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Киеве.

Лидер СПУ выразил уверенность, что социалисты на досрочных выборах наберут большее количество голосов, чем в 2006 году.

Он так же уверен в том, что следующем парламенте коалиция Партии регионов, социалистов и коммунистов продолжит свою деятельность.

В тоже время А.МОРОЗ не исключает присоединения к ним блока «Наша Украина - Народная самооборона».

«Я уверен, что социалисты сохранят свои позиции в парламенте и сохранят существующую коалицию. Но я не возражаю против широкой коалиции... «Наша Украина» может присоединится к коалиции», - отметил А.МОРОЗ.