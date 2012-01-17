Азаров на камеру ел украинский сыр - пусть Россия еще постарается

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ не видит оснований для ограничения экспорта украинских сыров в Российскую Федерацию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил журналистам на брифинге после посещения одного из предприятий по производству масла и сыра в Хмельницкой области.

«Я на камеру попробовал сыры, я ознакомился с технологией, и я могу своим российским партнерам сказать, что надо еще постараться, чтобы российские заводы изготавливали сыры такого качества. То есть, наша продукция – это продукция высокого качества, здесь соблюдаются все стандарты», - сказал Н.АЗАРОВ.

Премьер подчеркнул, что ознакомился с технологией производства сыров на этом предприятии, и отметил, что технологически невозможно использовать в производстве сыров пальмовое масло.

Также глава правительства отметил, что украинские сыры выше по качеству и ниже по цене, чем российские. Он высказал мнение, что в случае, если Россия откажется от импорта украинских сыров, это может привести к росту цен на российском рынке на сыры и к закупке более дорогих польских сыров.

Как сообщал УНИАН, Роспотребнадзор заявил об ухудшении потребительских свойств молочной продукции, поставляемой в РФ из Украины в последнее время. «Анализ находящейся в обороте на российском рынке молочной продукции украинского производства показал, что в последний период произошло ухудшение ее потребительских свойств, что чаще всего происходит из-за бесконтрольного использования растительных компонентов», - говорится в сообщении Роспотребнадзора. По информации ведомства, особую тревогу в этой связи вызывает продукция следующих украинских изготовителей: ЗАО «Пирятинский сырзавод» (Полтавская область); ОАО «Великобурлукский сыродельный завод» (Харьковская область); ОАО «Звенигородский сыродельный комбинат» (Черкасская область); ОАО «Ахтырский сыркомбинат» (Сумская область); ООО «Гадячсыр», ООО «Техмолпром» (г. Гадяч, Полтавская область); ООО «Производственное объединение «Молис» (Запорожская область); ЧАО «Хмельницкая маслосырбаза» (Хмельницкая область); Крыжопольский филиал ООО «Интер Фуд» (Винницкая область).