Бузек: есть надежда, что санкции против власти в Украине не понадобятся

Европейский Союз пока не собирается применять экономические санкции против украинской власти.

Об этом заявил Президент Европарламента Ежи БУЗЕК в интервью TВі, полная версия которого будет показана в четверг, 19 января.

«Я не хотел бы забегать вперед. У меня есть надежда, что такие санкции не будут нужны», - сказал он.

По словам Е.БУЗЕКА, стоит дождаться проведения парламентских выборов в Украине и проследить за ходом событий.

«Потому что введение крайних мер не будет приятным ни для Украины, ни для Евросоюза. Впрочем, ЕС сделает все возможно, чтобы защитить права человека и демократию в Украине», - заверил Президент Европарламента.