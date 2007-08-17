Кузьмук признал, что специально тушил ”фосфорный” пожар запрещенным способом

Вице-премьер-министр Украины Александр КУЗЬМУК лично распорядился гасить водой с пенообразованием желтый фосфор во время аварии грузового поезда под Львовом, сознавая, что это запрещено инструкцией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.КУЗЬМУК заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

“Я не могу не сказать вам, что в первые часы аварии я принял решение гасить (фосфор) водой. Я понимал и знал, что это не тот способ, который нужен, но другого не было”, - сказал А.КУЗЬМУК.

По его словам, в инструкции относительно желтого фосфора также написано, что при нагревании цистерны взрываются, и именно поэтому для их охлаждения была применена вода. “Я сам встал возле цистерн и стоял до тех пор, пока они не были охлаждены”, - сказал вице-премьер.

А.КУЗЬМУК сказал, что такое решение он принимал на основании модели взрыва желтого фосфора, разработанной Львовским университетом. “Если бы взорвалось 10 цистерн, продуктами горения была бы поражена территория радиусом 180 км, и зона сплошного огня была бы в радиусе 5 км, поэтому первый вопрос - и это непростое было для меня решение – охлаждение цистерн”, - объяснил он.

А.КУЗЬМУК также сообщил, что завтра, 18 августа, в Киев приедут казахские эксперты для ознакомления с результатами экспертиз, сделанных украинской стороной. После этого, по его словам, результаты экспертиз, проведенных обеими сторонами, будут направлены в Генпрокуратуру, которая сделает окончательное заключение о причинах аварии.

Вице-премьер-министр сообщил, что в случае если будет доказана вина казахской стороны, Украина обратиться с иском к Казахстану с целью возмещения ущерба, причиненного аварией.

Справка УНИАН. 16 июля в Буском районе Львовской области на железнодорожном перегоне Красное-Броды вблизи станции Ожидив Львовской железной дороги произошла авария грузового поезда. Поезд состоял из 58 вагонов, в частности 15 специальных цистерн по 50 тонн каждая с желтым фосфором. В результате аварии сошли с рельсов 15 цистерн с желтым фосфором, 6 из которых загорелись.

Во время ликвидации пожара образовалось облако из продуктов горения, в зону поражения попало 14 населенных пунктов Буского района и отдельные территории Радеховского и Бродовского районов области.

Последствия аварии были ликвидированы 27 июля.

Сразу после аварии горевший фосфор тушили водой. Однако специалисты заявляли, что фосфор невозможно и опасно тушить водой, поскольку при горении он начинает реагировать с водой, в результате чего образуется высокотоксичный газ фосфин (PH3), который еще и самовозгорается на воздухе. Химики отмечали, что Фосфор необходимо было гасить пеной или песком.