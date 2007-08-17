Катеринчук начал агитационный тур с ”политических попугаев”

Сегодня на Софийской площади Киева стартовал всеукраинский агитационный тур блока «Наша Украина – Народная самооборона».

Как передает корреспондент УНИАН, в акции старта тура под названием «Для людей, а не для политиков» перед 1,5 тысячами сторонниками блока выступили кандидаты в народные депутаты от НУ-НС, которые входят в первую пятерку избирательного списка: Юрий ЛУЦЕНКО, Вячеслав КИРИЛЕНКО, Арсений ЯЦЕНЮК, Анатолий ГРИЦЕНКО, Николай КАТЕРИНЧУК.

«Сегодня объединенный блок «Наша Украина – Народная самооборона», объединенные пропрезидентские силы идут к людям, чтобы наконец начать изменения в Украине», - заявил в своем выступлении Ю.ЛУЦЕНКО.

По его словам, самой большой проблемой сегодня является то, что в Верховную Раду пытаются попасть люди, которые не выполняют взятые на себя обязательства, а желают стать народными депутатами, чтобы работать на себя.

«Наша политическая сила не состязается в обещаниях, а выполняет то, что обещает. Мы - партия, которая рассчитывает каждое свое обещание и выполняет ее», - отметил Ю.ЛУЦЕНКО.

По его словам, члены НУ-НС уверены в том, что украинское общество в настоящее время нуждается в изменениях, нуждается в политиках, которые выполняют свои обещания.

В свою очередь, Н.КАТЕРИНЧУК заметил, что блок “Наша Украина – Народная самооборона” начинает общенациональную кампанию, чтобы «дойти до каждой украинской семьи».

«Сегодня наши оппоненты превращаются в политических попугаев, но их позиция ошибочна. Они имели 368 дней, когда были у власти, но так и не смогли что-то изменить в Украине», - считает он. Н.КАТЕРИНЧУК объяснил, что это касается, в частности, обещания лидеров Партии регионов отменить депутатскую неприкосновенность.

Его позицию поддержал В.КИРИЛЕНКО, который отметил, что политические оппоненты блока сегодня «обещают то, что еще три дня назад отрицали». «Они хотят опять спрятаться за депутатский мандат. Для них он является средством для достижения собственных целей», - отметил В.КИРИЛЕНКО.

При этом он добавил, что блок НУ-НС в первые дни работы первой сессии новоизбранного парламента будет ставить на голосование законопроект об отмене депутатской неприкосновенности и других депутатских льгот.

В первые три дня тура лидеры НУ-НС планируют посетить Сумскую, Полтавскую и Кировоградскую.