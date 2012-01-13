Власенко рассказал, почему Тимошенко выставляет врачей Минздрава за двери

Осужденная экс-премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО, которая содержится в Качановской исправительной колонии в Харькове, доверяет украинским врачам, но не специалистам Министерства здравоохранения Украины.

Об этом в комментарии УНИАН заявил защитник Ю.ТИМОШЕНКО, народный депутат Украины Сергей ВЛАСЕНКО.

«ТИМОШЕНКО доверяет украинским врачам, ТИМОШЕНКО не доверяет работникам Министерства здравоохранения, которые ее осматривают постоянно», - сказал адвокат.

С.ВЛАСЕНКО подчеркнул, что его подзащитной по-прежнему не оказывается необходимая медицинская помощь, состояние ее здоровья остается неудовлетворительным. «Она не получает надлежащей медицинской помощи, человеку колют лишь обезболивающее», - заметил он.

Кроме того, по словам С.ВЛАСЕНКО, защита Ю.ТИМОШЕНКО не получила объяснения относительно инцидента, который произошел в ночь на 7 января (по данным защиты, Ю.ТИМОШЕНКО находилась два часа без сознания – УНИАН). «Мы подали соответствующие запросы, но пока еще не получили ответа», - сказал С.ВЛАСЕНКО.

Он отметил, что защита Ю.ТИМОШЕНКО продолжает настаивать на ее независимом медицинском обследовании, в частности, подала соответствующее письмо о допуске канадских врачей для обследования экс-премьер-министра.

«Мы, насколько мне известно, отправили соответствующее письмо на этот счет. Теперь необходимо, чтобы совершались необходимые процедурные действия. Насколько мне известно, пока еще эти действия не совершаются», - отметил С.ВЛАСЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 5 января С.ВЛАСЕНКО сообщил журналистам, что Ю.ТИМОШЕНКО приняла предложение премьер-министра Канады о ее обследовании канадскими врачами.