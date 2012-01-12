Королевская: на каждого украинца «повесили» еще 2 тысячи долга

Госбюджет-2012 «повесил» на каждого украинца дополнительно более 2 тысяч гривен долга. Об этом заявила лидер Украинской социал-демократической партии (УСДП), народный депутат Украины (фракция «БЮТ-Батькивщина») Наталия КОРОЛЕВСКАЯ, сообщили УНИАН в пресс-службе партии.

«Бюджетом на текущий год действующая власть продолжает загонять нашу страну в долговую яму, из которой выбираться придется нашим детям и внукам. В этом году бюджетные заимствования превысят показатель 2011 года более чем на 10 млрд. гривен и будут составлять 98,5 млрд. гривен. Это означает, что власть «повесила» на каждого простого человека – от младенца до пенсионера – дополнительно более 2 тысяч гривен долга», – отметила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Лидер УСДП также напомнила, что в бюджете-2012 значительно увеличено финансирование органов власти и силовых структур, однако уровень социальных выплат практически не изменился. «В мире говорят о «золотом миллиарде» – населении богатых стран планеты, которые живут за счет бедности и нищеты в другой части света. Бюджетом-2012 действующая власть создает свой «золотой миллион» из числа чиновников, силовиков и депутатов. Например, расходы по Министерству социальной политики, которое занимается поддержкой людей, оставлены на уровне 2011 г. – 62,8 млрд. грн. Выплаты тем же чернобыльцам уменьшились, по сравнению с 2010 годом, в два раза: с 4,9 до 2,6 млрд. грн. При этом мы имеем существенный рост финансирования структур, которые давно стали репрессивными механизмами власти: расходы на ГПУ, МВД, СБУ и суды превышают 24 млрд. грн. Расходы Конституционного Суда увеличены на 13%», – отметила народный депутат.

Н.КОРОЛЕВСКАЯ также обратила внимание на то, что на полеты высших должностных лиц в бюджете предусмотрено почти столько же (188 млн. грн.), сколько и на строительство нового комплекса больницы «Охматдет» в Киеве (200 млн. грн.). «На лечение народных депутатов и руководящего состава органов государственной власти, под неприметным бюджетным кодом «предоставление медицинских услуг медицинскими учреждениями» выделяется более 381 млрд. грн., то есть на лечение одного «спецпациента» выделяется почти 7 тыс. грн. в год. При этом все расходы в целом на здравоохранение составляют 39,5 миллиона грн., или 868 грн. на каждого жителя Украины. Иначе говоря, почти в 10 раз меньше», – отметила лидер УСДП.

Поддержка сельхозпроизводителей, по словам народного депутата, является самой низкой за последние несколько лет. «Прямая поддержка сельхозпроизводителей в 2012 году – всего 33% общего объема «аграрного бюджета». Например, в докризисные 2007 и 2008 годы на прямую поддержку аграриев выделялось 63% и 57% «аграрного бюджета». Если же сравнивать в денежном эквиваленте, то в 2012 году планируется потратить на прямую поддержку сельскохозяйственных производителей вдвое меньше, чем в 2008 году, и на 31% меньше, чем в 2011 году», – отметила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.