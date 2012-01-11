Власть Украины получила европейское звание «Мигрень года»

Власть Украины в 2011 году стала самой большой политической головной болью для Европы, и из-за этого, согласно рейтингу Economist Group "Герои и лиходеи 2011 года", получила звание "Мигрень года".

Об этом сообщается на официальном сайте лидера «Батькивщины» Юлии ТИМОШЕНКО со ссылкой на соответствующий рейтинг.

"Заключение лидера оппозиции Юлии ТИМОШЕНКО стало наиболее кричащим примером политизированного правосудия. Как можно помочь крайне важной стране, которая презирает и не доверяет своим потенциальным друзьям?", - отмечается в сообщении Economist Group.