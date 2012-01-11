Томенко подозревает, что на «марафете» сайта Кабмина нагрели руки?

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО раскритиковал обновленный сайт Кабинета министров Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.ТОМЕНКО, он напомнил, что за 330 тыс. грн. компания «Софтлайн-IT» провела реконструкцию портала Кабинета министров Украины. При этом он отметил, что, если говорить о финансовой стороне дела, то эксперты сходятся на том, что цена выполненных работ завышена «раз в десять».

Н.ТОМЕНКО также обратил внимание, что этот новый интернет-продукт имеет много «уникальных вещей». Так, например, в версии правительственного сайта на русском языке СМИ нашли перевод имени Леси Украинки как «Леся Украинский».

Интересным Н.ТОМЕНКО назвал и то, как члены правительства выполнили требование наиболее «продвинутого» в социальных сетях премьер-министра Николая АЗАРОВА, который дал указание всем министрам вести дискуссию с людьми через социальные сети.

По словам Н.ТОМЕНКО, к выполнению возложенной задачи «подошли оригинально»: созданы блоги членов правительства на базе «Укринформа». По словам вице-спикера, это в действительности «трудно назвать системой общения, поскольку у большинства министров на страницах их блогов есть одна или две записи, которые, очевидно, сделали их пресс-секретари, но самое интересное, что под этими записями достаточно адекватные комментарии читателей».