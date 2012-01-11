«Батькивщина» требует вернуть украденное возле колонии имущество

Харьковская областная партийная организация ВО «Батькивщина» требует наказать виновных во вчерашнем инциденте с партийными палатками, установленными поблизости Качановской колонии.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе облорганизации партии, с соответствующей просьбой «Батькивщина» обратилась к начальнику Главного управления МВД Украины в Харьковской области Виктору КОЗИЦКОМУ.

В «Батькивщине» отметили, что требуют от правоохранительных органов «разобраться в ситуации, найти и вернуть законным владельцам украденное имущество».

Кроме этого, члены «Батькивщины» попросили В.КОЗИЦКОГО «обратить внимание на то, что сотрудники правоохранительных органов, которые присутствовали на месте совершения правонарушения, не предприняли действий по его предотвращению».

«Считаем, что происшествие является грубым нарушением действующей Конституции, законных прав и свобод граждан. Применение силовых методов со стороны представителей коммунальных служб расцениваем как превышение служебных полномочий вне своих функциональных обязанностей», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 10 января утром неподалеку от Качановской колонии, где содержится экс-премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО, активисты «Батькивщины» установили две палатки для сбора подписей для выдвижения ее кандидатуры на получение Нобелевской премии мира. Во второй половине дня несколько мужчин, одетых в форму работников коммунальных служб, демонтировали палатки. По данным пресс-службы Харьковского городского совета, палатки снесены по решению Харьковского окружного административного суда, который 6 января запретил пикетировать колонию.