Кожемякин и группа Рыбакова поссорились из-за Забзалюка

Народный депутат (группа «Реформы во имя будущего») Тарас ЧОРНОВИЛ заявляет, что Роман ЗАБЗАЛЮК вышел из фракции "БЮТ-Батьківщина" из-за того, что после ареста лидера партии «Батьківщина» Юлии ТИМОШЕНКО руководство фракции предало задекларированные ранее принципы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Т.ЧОРНОВИЛ сказал сегодня на брифинге в парламенте.

Т.ЧОРНОВИЛ утверждает, что Р.ЗАБЗАЛЮК вышел из фракции "БЮТ-Батьківщина", поскольку представители этой фракции нарушили задекларированные Ю.ТИМОШЕНКО принципы.

По его словам, речь идет о «несовпадении критериев, в первую очередь моральных, в частности, речь идет о принципах, которые были задекларированы, но после ареста Юлии ТИМОШЕНКО были преданы».

Т.ЧОРНОВИЛ подчеркнул, что речь идет о последних переговорах, которые проводили представители БЮТ вне пределов Комитета сопротивления диктатуре в рамках сотрудничества с партией «Фронт Змин», «об определенных вещах, которые свидетельствовали о создании толерованной властью оппозиции, и то, что БЮТ вовлекается в нее, и то, что БЮТом Ю.ТИМОШЕНКО используется только как флаг, который лучше держать в тюрьме, чем перед собой в качестве реального лидера».

В ответ лидер фракции "БЮТ-Батьківщина" Андрей КОЖЕМЯКИН сказал, что Р.ЗАБЗАЛЮК должен лично предоставлять СМИ комментарии о своем выходе из фракции "БЮТ-Батьківщина". По словам А.КОЖЕМЯКИНА, в настоящее время Р.ЗАБЗАЛЮК болеет и связи с ним нет.

А.КОЖЕМЯКИН сказал, что считает некорректными заявления Т.ЧОРНОВОЛА и Владимира КАПЛИЕНКО о действиях Р.ЗАБЗАЛЮКА. По словам А.КОЖЕМЯКИНА, они «со своим уставом постоянно лезут в чужой монастырь».

Лидер фракции "БЮТ-Батьківщина" подчеркнул, что эти депутаты не имеют права говорить о его моральных принципах.

«Лично со мной они не сидели за одним столом, не служили со мной на флоте, не служили в военном училище, не ходили со мной на спецоперации. И говорить им, выдающимся политическим деятелям о ситуации и об утрате моральных принципов - это неуважение к моей чести, достоинству и морали», - сказал А.КОЖЕМЯКИН.

Как сообщал УНИАН, сегодня председатель ВР Владимир ЛИТВИН объявил о вхождении народного депутата Р.ЗАБЗАЛЮКА в состав группы «Реформы во имя будущего».

Вместе с тем Р.ЗАБЗАЛЮК отсутствует в парламенте.