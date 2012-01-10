Литвин рассказал, что на Рождество гостил у тещи

14:55, 10 января 2012
Политика
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В Киевской области

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН сообщил, что Новый год праздновал в Буковели, а на Рождество ездил к теще.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом спикер сказал в интервью журналистам в Киеве.

На уточняющий вопрос, был ли в Буковели снег, В.ЛИТВИН ответил утвердительно.

«Снег был, тем более, что работали искусственные пушки», - сказал он.

При этом председатель ВР отметил, что «уже полностью изучил все маршруты, все проехал, один раз упал».

Также В.ЛИТВИН сообщил, что на Рождество был «в Киевской области, у матери жены».

 

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