Литвин рассказал, что на Рождество гостил у тещи

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН сообщил, что Новый год праздновал в Буковели, а на Рождество ездил к теще.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом спикер сказал в интервью журналистам в Киеве.

На уточняющий вопрос, был ли в Буковели снег, В.ЛИТВИН ответил утвердительно.

«Снег был, тем более, что работали искусственные пушки», - сказал он.

При этом председатель ВР отметил, что «уже полностью изучил все маршруты, все проехал, один раз упал».

Также В.ЛИТВИН сообщил, что на Рождество был «в Киевской области, у матери жены».