Литвин рассказал, что на Рождество гостил у тещи
14:55, 10 января 2012Политика
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В Киевской области
Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН сообщил, что Новый год праздновал в Буковели, а на Рождество ездил к теще.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом спикер сказал в интервью журналистам в Киеве.
На уточняющий вопрос, был ли в Буковели снег, В.ЛИТВИН ответил утвердительно.
«Снег был, тем более, что работали искусственные пушки», - сказал он.
При этом председатель ВР отметил, что «уже полностью изучил все маршруты, все проехал, один раз упал».
Также В.ЛИТВИН сообщил, что на Рождество был «в Киевской области, у матери жены».
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