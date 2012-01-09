Оппозиция: власти попытаются принять два опасных законопроекта

На этой неделе фракции большинства попытаются принять два опасных законопроекта. Об этом заявил заместитель главы фракции НУНС Тарас Стецькив, передает Радио "Свобода".

«Это законы, которые фактически угрожают украинскому суверенитету. Первый - это правительственный закон о разрешении на приватизацию газотранспортной системы и подземных хранилищ газа. Второй - принятие во втором чтении закона о рынке земель, который позволяет продать, пожалуй, последний после газотранспортной системы украинский актив», - сказал нунсовец.

Похожего мнения о намерениях парламентского большинства придерживается и депутат-бютовец Андрей Павловский. По его словам, земельный и газовый законопроекты будут «второй, после Севастополя, сдачей национальных интересов». Учитывая это оппозиционеры планируют противодействовать этим планам большинства.

В свою очередь заместитель председателя фракции Партии регионов Владимир Зубанов не исключает возможности рассмотрения этих вопросов, но считает более вероятным, что земельный законопроект будет рассматриваться позже.

«Возможно, правительство подготовит законопроект, который позволит реорганизовать «Нафтогаз». Сейчас это обсуждается. Действительно, есть же соответствующее требование Европейской хартии энергетической. Надо, чтобы правительство имело соответствующие рычаги», - отметил Владимир Зубанов.

Также Зубанов не исключает, что перед выборами снова может повториться ситуация, когда провластные и оппозиционные фракции будут голосовать в унисон.

«Будут ратификации и социальные законы. Ибо перед выборами не только оппозиция хочет показать свою работу, но и власть хочет показать, что она достигла каких-то успехов», - считает Владимир Зубанов.

Депутат-бютовец Андрей Павловский не исключает возможности совместного голосования, если парламентское большинство перед выборами решит восстановить социальные законы, действие которых было отменено при принятии госбюджета на этот год.

Парламентские выборы должны состояться в этом году в последнее воскресенье октября.