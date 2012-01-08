В Москве пройдет акция под лозунгом "Достали!"

В Москве на Болотной площади сегодня состоится акция протеста под лозунгом «Достали!», сообщает Радио Свобода.



Митинг организован незарегистрированной партией «Воля». Ожидается, что в нем примут участие около 300 человек.



Собравшиеся выразят свой протест против итогов прошедших в России парламентских выборов, а также предстоящих президентских, которые, по мнению организаторов акции, «подготовлены по тому же сценарию».