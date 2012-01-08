Луценко: надо публично достичь согласия Тимошенко, Яценюка и Кличко

Экс-министр внутренних дел Юрий Луценко считает предстоящие парламентские выборы шансом для общества обновить состав депутатов от оппозиции.

Об этом он заявил в интервью газете "Сільські вісті", сообщает пресс-служба "Народной самообороны".

"Несмотря на требование общества украинские реестровые демократы продолжают маневры двумя, тремя и даже четырьмя колоннами, которые собираются повести на выборы", - отметил Луценко.

"Излишне говорить, насколько это опасно и самонадеянно в условиях всевластия "регионалов", которые будут на полную мощность использовать методы запугивания, подкупа и фальсификаций. Добавьте к этому рой политических "трупов", иуд, которые отреклись от собственных убеждений, канонических украинолюбов, которые будут охотиться на голоса избирателей", - напоминает политик.

Луценко уверен, что в такой ситуации победить сможет только сплоченная и обновленная оппозиция, которая "заботится не о численности своих будущих фракций, а об общей победе в ВР, которая выльется в 226 голосов".

Луценко вспомнил положительный опыт 2007 года, когда в парламенте сотрудничество двух мощных оппозиционных фракций "НУ-НС" и БЮТ доказало, что это победный путь для украинских демократических сил.

"Сегодня следует публично достичь договоренности о единстве действий Тимошенко, Яценюка и Кличко в ходе выборов. В частности, и относительно будущего руководства ВР и правительства. Это крайне необходимо, чтобы гарантировать неповторение конфликтов между демократами после побед 2005 и 2007 годов", - добавил политик.

В то же время, отмечает Луценко, выборы не должны сводиться только к сделкам между партийными вождями.

"Выборы - это еще и шанс для общества обновить состав депутатов от оппозиции. Нельзя допустить повторения тайного формирования закрытых от общественности списков и согласования кандидатов в мажоритарных округах", - отметил он.

Луценко также уверен, что в депутатские ряды необходимо ввести независимых общественных авторитетов.

"Тимошенко уже озвучила высокое имя Лины Васильевны Костенко. Я бы дополнил этот ряд именами Вячеслава Брюховецкого, Юрия Андруховича, Ярослава Грицака, Александры Кужель, Сергея Грабовского, Евгения Захарова и других достойных людей. Именно присутствие в парламенте людей, доказавших, что выше всего ставят свое честное имя, станет мощным импульсом для очищения украинской политики", - считает Луценко.

Кроме того, политик уверен, что нынешняя власть не позволит ему самому стать депутатом.

"Собственно, не очень этого и хочу, ведь политическая деятельность не сводится только к депутатскому значку. Единственное, в чем могу заверить, - мой голос будет участвовать в избирательном процессе", - сказал он.