ГПСУ: Тимошенко предоставляется медпомощь

Экс-премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО оказывается необходимая медицинская помощь в пределах участка следственного изолятора исправительного учреждения, где она содержится.

Об этом идет речь в переданном УНИАН сообщении Государственной пенитенциарной службы Украины.

Как подчеркнули в ведомстве, Ю.ТИМОШЕНКО «продолжает получать медикаменты, рекомендованные специалистами комиссии Минздрава, которая осматривала ее 4 января».

В пенитенциарной службе отмечают, что Ю.ТИМОШЕНКО осмотрела комиссия в составе ведущих специалистов разных отраслей медицины во главе с первым заместителем министра здравоохранения Раисой МОИСЕЕНКО, признавшая состояние здоровья экс-премьера удовлетворительным.

«Специалисты Минздрава Украины дали рекомендации по дальнейшему лечению Ю.ТИМОШЕНКО: расширения двигательного режима, проведения лечебного массажа и комплекса лечебной физкультуры, а также последующего наблюдения в динамике врачами медицинской службы по месту ее пребывания», - говорится в сообщении.

Также в пенитенциарной службе отмечают, что медицинской комиссией Минздрава 5 и 6 января Ю.ТИМОШЕНКО было предложено проведение занятия по лечебной физкультуре и сеанс лечебного массажа, но от предложенных реабилитационных процедур она отказалась.

Как сообщал УНИАН, 5 января защитник Ю.ТИМОШЕНКО, народный депутат Украины Сергей ВЛАСЕНКО заявил, что его подзащитная не получает необходимого медицинского лечения. По его словам, Ю.ТИМОШЕНКО приняла предложение премьер-министра Канады относительно обследования ее состояния здоровья канадскими врачами.