Янукович встретит Рождество в Почаевской Лавре

В субботу, 7 января, Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ примет участие в рождественском богослужении в Свято-Успенской Почаевской Лавре.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, аккредитацию представителей СМИ проводит Главное управление по вопросам внутренней политики, национальностей, религий, прессы и информации Тернопольской ОГА до 16.00 6 января по тел.: (0352) 43-11-05.

Мероприятие будет транслироваться в прямом эфире Национальной телекомпанией Украины.